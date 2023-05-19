Savunma Sanayi 'Kalfa Programı'nı başlattı

SSB bünyesindeki Savunma Sanayii Akademi koordinasyonu ile Kalfa Programı tanıtım töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfıhak Alpkan, İŞKUR, savunma sanayisi firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Törende konuşan Demir şu değerlendirmede bulundu: "Üniversitelerin mühendislik ve temel bilim fakültelerinden yeni mezun olmuş veya lisans mezuniyetinden sonra en fazla 2 yıl geçmiş ve 27 yaşından gün almamış gençlerimizi Kalfa'ya bekliyoruz. Kalfa Programı'mız bu yıl depremzede gençlerimize öncelik verecek. İŞKUR'un desteğiyle programa kabul edilen depremzede gençlerimize aylık 23 bin lira tutarında bir eğitim desteği sağlayacağız."

Bu gençleri 16 hafta yerine 12 haftalık hızlandırılmış, "Kalfa Afetzede Özel" adını verdikleri yoğun bir eğitim programına dahil edeceklerini belirten Demir, programı başarıyla bitiren gençleri sektörde istihdam edeceklerini bildirdi.

Demir, programa dahil olacak gençlere "yetkinlik karnesi" vereceklerini aktararak "Hem SSB hem de YÖK ve İŞKUR’dan onaylı olacak olan bu sertifika gençlerimizin diplomalarına da bir kaldıraç etkisi yapacaktır." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar da Kalfa Programı kapsamında üniversitelerden mezun olan gençlerin yetiştirilerek savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı olarak kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.

40 alanda 300'ün üzerinde eğitim gerçekleştirilecek

ASELSAN, Havelsan, Roketsan, SSTEK, STM, TEI, TUSAŞ ve TR Eğitim ve Teknoloji AŞ destekleri ile içerikleri ortaklaşa belirlenen eğitimler; "Hazırlık-Oryantasyon", "Temel Eğitim" ve "Alana Yönelik Teknik Eğitim" olmak üzere toplam 3 modülden oluşuyor.

Bu modüllerin yanı sıra katılımcılar gerçek projeler üzerinde de vaka analizleri yapacak ve paydaş firmaların atölyelerinde uygulamalı eğitimler alacaklar.

Kalfa Programı kapsamında, 16 sosyal alan ve 24 teknik alan olmak üzere toplam 40 alanda 300'ün üzerinde eğitime ait özgün müfredat gençler ile buluşacak. YÖK ile yapılan işbirliği ile üniversitelerde görevli akademisyenler de programda eğitmen olarak yer alabilecek.

Program çerçevesinde alınan eğitimlerin öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında kredi olarak sayılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Program başvuruları, bugün başlarken adaylar müracaatlarını "www.vizyonergenc.com" adresinden yapabilecek.