Tarihi anlaşma: 48 Adet KAAN'ın Endonezya'ya satışı için imzalar atıldı

Türk Havacılık Uzay Sanayii, milli muharip uçak KAAN'ın 48 adetinin tedariği için Endonezya ile anlaşma sağladı.

48 adet KAAN'ın satışı için imza töreni düzenlendi. Teslimatların 120 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 48 adet KAAN Savaş Uçağı satışı yanında, ticari ve teknik unsurlarına yönelik anlaşmaların da yapılmış olduğunu belirterek, satışın Devletten Devlete Tedarik (G2G) modeliyle yapılandırıldığını belirtti.

Haluk Görgün'ün imza töreninde verdiği bilgilere göre, anlaşmalar kapsamında Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısı desteklenecek, iki ülke arasında mühendislik ve üretim alanlarında işbirliği artırılacak. Sözleşmeler kapsamında TUSAŞ ile Endonezya kamu savunma şirketleri PT RAD ve PTDI başta olmak üzere yerel firmalarla da işbirliği yapılacak.

KAAN'ın özellikleri

Kaan ve F-35 boyut olarak eşit özelliklere sahip. Kaan, iki motorlu bir uçak olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı bin 500 derecenin de aşağısında. F-35’te ise bu ısının 2 bin derecenin üzerinde olması Kaan’ın termal görünürlük açısından ABD yapımı F-35’ten daha başarılı yapıyor.

Radarı uzun menzilli

Radar bakımından da F-35’e göre daha güncel bir sistem kullanacak olan Kaan, uzun menzile sahip AESA radarına sahip olacak. Radar izini düşüren özel boyası ve tasarımı, gövde içi silah istasyonları ve donatıldığı yüksek teknolojiler ile Kaan 5. nesil bir uçak olarak üretildi. Ayrıca uçakta yüzlerce kilometre ötedeki onlarca düşmanı aynı anda takip edebilecek yerli üretim MURAD AESA radarı bulunacak.

Bunun yanında Kaan art yakıcı kullanmadan süpersonik hızlara çıkılabilmesini sağlayan süper seyir özelliğine de sahip olacak. Süper itki sistemi, kaska monteli nişangah, sentetik açıklıklı radar sistemi (SAR), kızılötesi arama ve takip sensörü, elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji cihazlar da Kaan'ın sahip olduğu donanımlar arasında yer alacak. Uçakta tamamen yerli imkanlarla üretilen havadan havaya ve havadan karaya akıllı mühimmat kullanılacak.

Beşinci neslin 6. üyesi

Kaan’ın da dahil olduğu beşinci nesilde ise radar ve ısı izinin düşük olması, sensör füzyonu ve ağ merkezli muharebe gibi özellikler ön planda. F-22 ile başlayan beşinci nesil, F-35, J-20, Su-57, J-31 ve Kaan ile devam ediyor.