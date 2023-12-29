Savunma sanayii devlerinin siparişleri 2 yılda yüzde 10 arttı

The Financial Times (FT) tarafından aralarında ABD'nin en büyük şirketleri, İngiliz BAE Systems ve Güney Koreli Hanwha Aerospace'in de bulunduğu 15 savunma grubu üzerinde yapılan bir analiz, iki yıl önce 701,2 milyar dolar olan toplam sipariş birikimlerinin 777,6 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu.

Bu yılın ilk altı ayında bu şirketlerdeki birleşik birikmiş işler 764 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Savunma harcamaları yatırımcıların sektöre olan ilgisini artırdı. MSCI'nın sektörün hisse senetlerine yönelik küresel ölçütü son 12 ayda yüzde 25 artış gösterdi. Avrupa'nın Stoxx havacılık ve savunma hisseleri endeksi de aynı dönemde yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, toplam küresel askeri harcamalar 2022 yılında reel olarak yüzde 3,7 artarak 2,240 milyar dolar ile yeni bir zirveye ulaştı.

Avrupa'daki askeri harcamalar, bölgedeki hükümetlerin Ukrayna'ya gönderilen bağışlarla tükenen ulusal stokları yenilemek için yeni mühimmat ve tank siparişleri açıklamasıyla en az 30 yılın en yüksek yıllık artışını gösterdi.

Güney Kore 31'inci sıradan 9'uncu sıraya yükseldi

Güney Kore, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden aldığı önemli ihracat siparişleri sayesinde son iki yılda silah satıcıları arasında üst sıralara tırmandı. 2000 yılında 31. sırada olan Güney Kore 2022 yılında dünyanın en büyük dokuzuncu silah satıcısı oldu.

Alman tank üreticisi Rheinmetall, Ukrayna'daki savaşın ardından artan harcamalardan yararlanan bir diğer şirket oldu ve 2020'de 14,8 milyar dolar olan sipariş birikimi 2022'de 27,9 milyar dolara yükseldi. Rheinmetall'in birikmiş siparişleri yılın yarısında 32,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Harcamalardaki artışın tamamı Ukrayna ile ilgili değil. Örneğin BAE Systems'in sipariş birikimi, denizaltılar, fırkateynler ve savaş uçakları da dâhil olmak üzere mevcut programlara yönelik yeni siparişler nedeniyle 2022'de 61,8 milyar dolardan 70,8 milyar dolara yükseldi. Sipariş birikimi 2023'ün ilk altı ayında 84,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.