1 Kilogram zeytinin üretim maliyeti 34,2 TL

EKONOMİ/BURSA

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik) zeytinde hasat mevsiminin başlamasına sayılı günler kala yaptığı saha çalışması sonucunda 1 kilogram zeytinin hasat dönemine kadar olan süreçteki üretim maliyetini hesapladı.

Maliyet hesaplamalarında, 10 dönüm ve 250 ağaç üzerinden düşünüldüğünde ve değerlendirme yapıldığında, gübreleme bedeli 19 bin 800 lira, budama 25 bin lira, ilaçlama 26 bin lira, sulama 20 bin lira, akaryakıt 25 bin lira, hasat 99 bin lira, amortisman da 10 bin lira olarak belirlendi.

Masraflar toplamının ise yüzde 45 üzerinden faiz gideri 48 bin 800 olmak üzere, 1 kilogram zeytinin ortalama maliyeti toplamda 34,20 lira olarak tespit edildi. 10 dönüm zeytinlik için toplam gider ise 273 bin 600 lira oldu.

Konuyla ilgili konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İznik ve Orhangazi'de ağaç başına verimliliğin yüzde 200 olduğunu belirterek, "Ürün alım fiyatlarımızı 2022-2023 yılında yüzde 160, 2023-2024 yılında yüzde 145, toplamda yüzde 305 oranında artırarak üreticimize destek olduk. Ağaç başına verimlilik arttıkça kilogram başına maliyet düşer. Ortalama alım fiyatı kalibreden kaynaklı aşağı düşse de ağaç başına verimlilik sebebiyle gelir artmış olur. Bu yılki hesaplamalara göre de dönüm başı ortalama verimi 800 kilogram olarak değerlendiriyoruz. Tüm masrafları hesapladığımızda 1 kilogram zeytinin maliyetinin de 34,20 lira olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.