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Bayramda satılan kurbanlık sayısı belli oldu

Bayram dolayısıyla 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Vatandaşlarımız bu bayramda da kurbanlık için küçükbaş hayvanlara yoğun ilgi gösterdi" dedi. 

Haber Merkezi
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Bayramda satılan kurbanlık sayısı belli oldu
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Bayram döneminde yetiştiricilerin elindeki kurbanlıkların büyük ölçüde satıldığına işaret eden Çelik, "Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken bu yıl bu rakam 2,5 milyon civarında seyretti. Kurban Bayramı'nda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiğini tahmin ediyoruz." dedi.

ESK'nın alımı mağduriyeti önlüyor

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfınca yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay tarafından 170 bin civarında vekaletle kurban kesildiğini, diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte bu rakamın 1 milyonu aştığını belirtti.

Satılamayan kurbanlıklar ile karantina uygulamaları nedeniyle kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen yetiştiricilere ait hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını anımsatan Çelik, bunun, yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek açısından memnuniyet verici bir hizmet olduğunu söyledi.

Çelik, elde kalan hayvanlar için ESK tarafından tavan fiyatların açıklandığını, fiyatların hayvanın yaşına, cinsine, randımanına ve karkas ağırlığına göre değişebileceğini ifade etti.

Hayvan derisi kaybı ekonomik açıdan üzüntü verici

Karantina nedeniyle hayvanlarını pazara götüremeyen yetiştiricilere de kolaylık sağlandığına işaret eden Çelik, "Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu uygulamayla bu hayvanların karantina süreci bittiğinde ESK tarafından satın alınacak olması, yetiştiricilerimiz için son derece önemli. Bu manada Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın şahsında ESK'ye yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, öte yandan bayramda ortaya çıkan hayvan derisi kaybının ekonomik açıdan üzüntü verici olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var. Yıllar önce kurban bayramlarında adeta deri kapma yarışı varken bugün toplama, nakliye, tuzlama, depolama gibi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kurban derilerini maalesef kimse almıyor. Böyle olunca da milyarlarca liralık milli servetimizin israf edilmesi, ekonomik açıdan üzüntü verici bir durum olmaktadır. Dolayısıyla deri kayıplarını önleyerek ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlamak için topyekun seferber olmalıyız."

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