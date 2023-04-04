Çukurova'da tarıma dayalı OSB ile üretim artacak

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, Karataş ilçesi kırsalında Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ve Su Ürünleri TDİOSB kurulması 2023 yatırım programına alındı.

Sera TDİOSB, 4 bin 100 dekar alan üzerine kurulacak ve faaliyete geçmesiyle yılda 100 bin ton sebze üretilebilecek. Yatırım tutarı 2,5 milyar lira olan bölgede, yoğun talep dolayısıyla henüz OSB kurulmadan tüm parseller tahsis edildi.

En küçüğü 25 dönüm alana sahip 38 yüksek teknolojili seranın yer alacağı bölgede işle­me, paketleme, depolama ve AR-GE tesisleri bir arada bulunacak ve 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Su ürünleriyle ihracata 250 milyon dolar katkı

Yine Karataş ilçesi kırsalında 6 bin 350 dönüm alan üzerine kurulacak Su Ürünleri TDİOSB'de tatlı su ve denizel su ürünleri yetiştirme imkanı olacak.

Avrupa’nın ilk ve tek Su Ürünleri TDİOSB olacak 2,2 milyar lira yatırım tutarına sahip bölgede, yılda 60 bin ton su ürünü elde edilecek.

İhracata 250 milyon dolar katkı sunacak bölgede en az 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

OSB'de yeşil duyarlılığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, AA muhabirine, Bakan Vahit Kirişci'nin önerisiyle yatırım programına alınan Sera TDİOSB'nin Türkiye'nin en büyük sera kümelenmelerinden biri olacağını söyledi.

OSB'nin atıl, verimsiz, kullanılmayan tuzlu bir arazinin tarıma kazandırılmasına vesile olduğunu aktaran Oruç, "Projemizde sera, sanayi işletmeleri, atık arıtma tesisleri, yeşil çözümleri destekleyecek, yeşil üretimi teşvik edecek. Yağmur suyu hasadının yapılacağı atık su arıtmasının yapılacağı ve karbon salınımını azaltıcı önlemlerin alınacağı bir proje olacak." diye konuştu.

Oruç, seraların ileri teknolojide olacağı projede, üretimin yeşil duyarlılığı kapsamında az ilaç ve gübre kullanımını öngören topraksız tarım ağırlıklı yapılacağını belirtti.

Bitkisel üretimin her 10 kilosundan 1'i üretilecek

Projeye rekor düzeyde başvuru talebi olduğunu, ön tahsis çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Projemiz Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin önerisiyle 2023 yılı yatırım programına alındı. Bu yıl altyapı inşaatlarına başlayacağız. Projemizdeki en küçük sera büyüklüğümüz 25 dekar, en büyük sera büyüklüğümüz 125 dekar olacak. Bunun dışında sanayi parsellerimiz yerini alacaktır. Adana'daki üretilen bitkisel üretimin her 10 kilosundan 1'i burada üretilecek."

Su ürünleri üretiminin yüzde 12,7'si karşılanacak

Oruç, Avrupa ve Türkiye'nin ilk ve tek Su Ürünleri TDİOSB'nin de Adana'da kurulacağına dikkati çekti.

Bölgede yıllık 60 bin ton su ürünleri üretileceğini belirten Oruç, "Bu rakam, Türkiye'nin tüm su ürünleri üretiminin yüzde 12,7'sine tekabül ediyor. Projemizde 3 bin kişi istihdam edilecek. Tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık 350 milyon dolar ciro elde edecek, bunun 250 milyon doları ihracattan kazanılacaktır." bilgisini verdi.

Oruç, bu bölgede de yeşil duyarlılığı kapmasında 20 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin kurulacağını, enerji ihtiyacının tamamen yenilenebilir, yeşil enerjiden karşılanacağını söyledi.

Adana'da Türkiye'nin en büyük iki OSB projesini hayata geçirdiklerini aktaran Oruç, "Bu iki proje Adana'mızın bir tarım şehri olduğunu bir daha tescilleyecek. Bu iki projemizle yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme hedeflerimizle yer alacağız. Adana'mız uluslararası piyasada da konumunu daha da güçlendirecek." dedi.