Karacabey, tohumculuğun merkezi olacak

EKONOMİ (BURSA) - Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve sahip olduğu geniş coğrafyasında, yaygın tarımsal faaliyetlere ve bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey’de bu yıl 12’nciisi düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından üretici ve çiftçilerin katılımıyla büyük ilgi gördü. 3 Mart’ta sona eren fuarda tarımsal ürünlerin yanı sıra tarım teknolojilerinde de yeni gelişmeler ziyaretçilerle buluştu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında, Bursa ilçeleri arasında Karacabey’in ilk sırada yer aldığına işaret ederek, “Salçalık domateste Türkiye’nin lokomotifi, tohumculuk noktasında da bir merkez oluyoruz. Bunun yanında soğanından karpuzuna, mısırından biberine ve meyvecilikle birlikte her türlü zirai üretim ilçemizde başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Aynı zamanda tarıma dayalı gıda firmaları da burada faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

Tarımsal sulamaya yönelik baraj inşalarının devam ettiğini belirten Özkan, tarımın sürdürülebilir olması için pazar problemlerinin çözülmesi ve üretilen ham maddelerin mamul haline gelmesini sağlayacak tesislerin de ilçede yer alması gerektiğini vurguladı. Bunun için atıl vaziyette olan Susurluk Şeker Fabrikasının yeniden üretime kazandırılmasını sağladıklarını hatırlatan Ali Özkan, “Tohumculuğun merkezi olması yönünde de Karacabey’imiz emin adımlarla ilerliyor. Trakya birlik yeni yatırımlarla kapasitesini arttırıyor. Limagrain tohumculuk aynı şekilde yeni yatırımlarla kapasitesini arttırıyor. Lübnan menşeli Rayal tohumculuk fabrikası hizmete girdi. Uluabat’ta CMC Tohumculuk var olan tesisinin yanına yeni tesis inşa etmek üzere çalışmalarına başladı. Japon menşeli Hollanda merkezli dünyanın sayılı tohum firmalarından Taki, Yolağzı Mahallemizde faaliyetlerine başladı. Şimdi de yine tohumculuk sektöründe iddialı olan May markası hizmet verecek, onlar da inşaat çalışmalarına başladı” diye konuştu.