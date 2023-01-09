Kirişçi: Çiftçiye gübre ve mazot desteği ekimden önce verilecek

Maruf BUZCUGİL

Basın kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gübre ve mazot desteğinin artık her yıl ekim döneminden önce verileceğini aktardı. Kirişci, et konusunda spelükatif hareketlere karşı önlem almayı sürdüreceklerini, bundan bağımsız olarak kasaplık hayvan tedariki yaptıklarını bildirdi

Bütün dünyaya derin nefes aldıran Tahıl Koridoru anlaşmasının Türkiye’nin girişimiyle gündeme geldiğini hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu kapsamda taşınan tahıl ve gıda ürününün 16.9 milyon tona ulaştığını kaydetti.

Kirişci, bu tahılın yüzde 54’ünün Avrupa ülkelerine, yüzde 5.4’ünün en az gelişmiş ülkelere gittiğini belirten Kirişci, bunun Türkiye’nin diplomatik başarısı olduğunu söyledi.

Kirişci’nin konuşmasından satır başları şöyle:

2022 yılını, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız. Ayrıca, su ürünleri ihracatımızı 1,5 milyar dolara taşıyarak bu alanda yeni bir rekor kıracağız.

Destekleme takvimimizi öne çektik, çiftçilerimizin ekim sürecinde temel girdi alımlarını olabildiğince kolaylaştırdık. Mazot ve gübre desteklemeleri, bundan sonra her yıl bu takvim çerçevesinde, ekim döneminde ayni olarak kullanılacak. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin TL tutarındaki faizsiz kredi miktarını 200 bin TL’ye çıkardık.

“Türkşeker ve Çaykur yılı operasyonel kârla kapattı”

Türkşeker ve Çaykur, hem piyasa fiyatlarındaki dalgalanmayı engelledi, hem de 2022 yılını, operasyonel olarak karla kapattılar. Sözleşmeli Üretimi hayvansal üretimde başlattık. Et ve Süt Kurumumuz alım ve fiyat garantisine dayalı Sözleşmeli Besiciliği başarıyla sürdürüyor.

Ormancılık çalışmalarında istihdam edilen orman köylümüze, 5 milyar 192 milyon TL katkı sağladık. 610 farklı türde 257 milyon fidan ürettik, 100 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Orman yangınlarından zarar gören alanlara 525 milyon fidan diktik.

Yangında İHA kullanan ilk Avrupa ülkesi olduk

20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA ile orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihimizin en büyük hava filosunu oluşturduk.

Ormanların korunmasında İHA teknolojisi kullanan ve İHA baz istasyonu kuran ilk Avrupa ülkesi olduk.

Planlı üretim modeli üzerinde çalışmalarımız sürüyor, 2023’te TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz. Yerinde üretim-yerinde tüketim anlayışıyla tüketicilerin taze, ucuz ve en az fireyle sebze ve meyveye ulaşımını sağlamak amacıyla, Kent Tarımı uygulamalarını adım adım hayata geçiriyoruz.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini hızla yaygınlaştırıyoruz. Kent Tarımı ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik.

Mevcut tarım sigortacılığını, üreticilerimize gelir koruma garantisi sağlanması da dahil genişleteceğiz.

Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz desteklerimiz 100 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkaracağız. IPARD projelerimiz bu yıl 81 ile yaygınlaştırılacak.

Boş kalan toprağı isteyene kiralayacağız

Gıda arz güvenliğinin sigortası olan küçük aile işletmeciliğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Herhangi bir sebeple üretim yapılmayan arazileri üretime kazandıracağız. Boş kalan topraklara Bakanlığımız müdahil olacak ve üretim yapmak isteyenlere kiralayacağız.

Tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmek için, yurt dışında faaliyet göstermek isteyen müteşebbislerimize, rehberlik hizmeti sunmak amacıyla ülke masaları oluşturuyoruz. Bakanlığımız bünyesinde, toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz.

Kadın ve geçlerin kırsal üretimde yer alması önemli

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirişçi, salgın döneminin tüm dünyada tarım ve gıdanın öneminin daha iyi anlaşılmasını sağladığını, Türkiye’de de kırsalı terk edenlerde dönüş fikrinin yaygınlaşmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

“Kırsal yaşama dönüş milletin isteğine bırakılamaz, bu bir zorunluluk . Ancak, gelişi güzel yapılamaz. Bir plan dahilinde yapılmak zorunda. Kırsal gelişme modelini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da destek alarak yürütüyoruz. Gençlerimiz, kızlarımız köyde yaşamak istemiyor.

Kırsalda yaşamı özendirmemiz lazım. Kadın ve gençlerin kırsal üretimde yer alması lazım. Köy yaşam merkezleri kuruyoruz. Genç çiftçilere yönelik hibe desteğini 100 bin liradan, 250 bin liraya çıkardık.”

Kasaplık hayvan tedarik bağlantısı yaptık

Son günlerde oldukça tartışılan et fiyatları konusuna da değinen Bakan Kirişci, etle ilgili spekületif hareketler olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Gerekli önlemleri aldık, almaya devam edeceğiz. Bundan bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedarik bağlantıları da yaptık” dedi.

İnsanları doğduğu yerde doyuralım

Kent tarımının giderek daha önemli hale geldiğini belirten Kirişçi, “Her şehir kendi ihtiyacını karşılamak zorunda. İnsanları doğduğu yerde doyuralım” dedi. Kirişçi, kentsel tarım üretimine ihtiyacı İstanbul örneğiyle açıkladı. Kişçi’nin verdiği bilgiye göre, İstanbul, Türkiye’nin yılda yaklaşık 50 milyon ton olan yaş sebze meyve üretiminin yüzde 25’ini tüketiyor.

Kente 76 ilden ürün sevkiyatı yapılıyor. 270 bin kamyon toplam 140 milyon kilometre yol kat ederek İstanbul’a ürün taşıyor. Ürünlerin üretim merkezinde İstanbul’a taşınması 96 saate kadar çıkıyor. Yaş sebze ve meyvenin önemli bölümü yolda zarar görüyor.

Venezüella ve Sudan’da tarım söz konusu değil

Vahit Kirişçi, soru üzerine devletin Venezüella, Sudan, Özbekistan gibi ülkelerde üretim yapmasının söz konusu olmadığını söyledi. Kirişçi, “Biz yardım etmeye, yol göstermeye gidiyoruz. Üretimi müteşebbislerimiz yapacak” dedi.

Batılı ülkelerin sömürgecilik geçmişlerinden kaynaklan davranışları olabildiğini belirten Kirişçi, “Bizim böyle bir kültürümüz yok ve olmayacak. Biz gittiğimiz yerlere hep medeniyet götürdük” diye konuştu.

Tarımla ilgili torba yasa hazırlığı yapılıyor

Bakan Kirişçi, sözleşmeli tarım, çiftçilere gelir garantisi getirecek sigorta sistemi, tarımsal desteklerin de yer aldığı konuları kapsayan tarımla ilgili torba yasa hazırlığı olduğunu belirtti. Kirişçi, torba yasanın kapsamı ve zamanlamasının TBMM’deki milletvekillerinin takdirinde olduğunu söyledi.