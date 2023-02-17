Pancar bedel ödemesi üreticilerin hesaplarına yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 527 milyon lira pancar bedel ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 527 milyon lira pancar bedel ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.
Kirişci, Twitter'dan söz konusu ödemeye ilişkin verdiği bilgide, şunları kaydetti:
"Türkşeker aracılığıyla 527 milyon lira pancar bedel ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Böylelikle 2022-2023 pancar üretim sezonu boyunca ayni ve nakdi avans dahil toplamda 9 milyar 506 milyon lira çiftçimizin hesaplarına aktarılmış ve tüm ödemeler tamamlanmıştır."