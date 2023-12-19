PepsiCo tarımın geleceği için hedef belirledi

PepsiCo, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olmasının yanı sıra, aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri.

Türkiye’de 20 şehirde, toplam 50 bin dekar alanda 200’ün üstünde çiftçiyle sözleşmeli tarım modeliyle çalışan şirket, Türkiye’deki cipslik patatesin yaklaşık üçte ikisini üretiyor. Ürünlerinde kullandığı patatesleri yüzde 100 yerli tohumlar ile ülkemizde üreten PepsiCo ayrıca çiftçileri 16 yıldır tedarikçi eğitim ve iletişim platformu PepsiCo Agro Akademi ile destekliyor.

Sözleşmeli tarımdan yenileyici tarım uygulamalarına, tarımda teknoloji kullanımından çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara imza atan şirket, aynı zamanda tarımda yaratılacak pozitif etkiyi daha da büyütmek için tarım ve gıda ekosisteminin ortak paydada buluşturacak etkinlikleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda PepsiCo Türkiye ve Sürdürülebilirlik Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu, tarım ekosisteminin paydaşlarını İstanbul’da bir araya getirdi.

“Gıda sistemlerimizde sürdürülebilir bir gelecek: Nasıl Yeniden Şekillendirebiliriz?” ana başlığıyla gerçekleştirilen sempozyumda, toprak ve su kaynaklarının korunmasından tarladan çatala sürdürülebilir bir tarım sistemi oluşturulabilmesi için yapılması gerekenler başta olmak üzere birçok önemli konu başlığı, tarım ekosisteminin önde gelen isimleri tarafından masaya yatırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da katılımı ile gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını yapan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “PepsiCo olarak kendi ayakları üzerinde durabilen bir tarım ekosistemi oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda tüm paydaşlar olarak hep birlikte çalışabilirsek uzun dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı bir tarım ekosistemi oluşturabiliriz” dedi. Şen’in yorumları şöyle:

Riskleri yönetecek birikime ve kapasiteye sahibiz

“Son yıllarda iklim krizi, küresel ısınma, salgınlar ve daha birçok değişkenin etkisiyle gıda ile ilgili endişeler arttı. Ancak unutmayalım ki gıda ve tarım ekosisteminin paydaşları olarak bizler, bu riskleri yönetebilecek bilgiye, birikime ve kapasiteye sahibiz. Güçlü iş birliğinin farkında olarak hep birlikte çözüm yollarını ararken deneyimlerimizi de paylaşma konusunda birbirimize karşı çok açığız. Çünkü bu gelecek hepimizin ve onu daha iyi hale getirmek de bizim elimizde. Gıda krizinin önüne geçmek için tarımda sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Toprağı, su kaynaklarını koruyarak, yenileyici tarımı geliştirerek, çiftçilerimizin ve tarımın koşullarını iyileştirerek, teknolojiyi tarımın yararına kullanarak bunu başarabiliriz.”

Yenileyici tarım uygulamalarına önemli yatırımlar yapıyoruz

“Türkiye’de tarladan sofraya tamamen sürdürülebilir bir değer zinciri yaratılması için çalışıyoruz. 20 şehirde, toplam 50 bin dekar alanda 200’ün üstünde çiftçiyle sözleşmeli tarım ile ekosistemin gelişimine katkı sağlıyoruz. Tarımda teknolojiyi dünyada iyi örnek olacak projelerle etkin bir şekilde kullanıyoruz. Daha az su kullanımı ve karbon salımının yanı sıra kimyasal gübre kullanımını azaltılmasına yönelik çalışmalarımızla çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Tarımda geleceğin belirleyicisi olacağına inandığımız yenileyici tarım uygulamalarına önemli yatırımlar yapıyoruz. Patateste Yenileyici Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında PepsiCo olarak, 2023 yılsonu itibarıyla tüm patates üretim alanlarımızın yüzde 50’sinde, yani yaklaşık 25 bin dekar alanda, yenileyici tarım yapmış olmayı amaçlıyoruz. Geçen yıl Lay’s Yenileyici Tarım projesi kapsamında Konya Karapınar’da patates, şeker pancarı, ayçiçeği ve mısır ekimi gerçekleştirdiğimiz uygulama arazisinde Anadolu Meraları liderliğinde çok başarılı çıktılar elde ettiğimiz bir proje gerçekleştirdik.

Sürdürülebilir tarım alanında edindiğimiz bilgi birikimimizi bu yıl ‘Lay’s Ortak Hareket, Yeniden Bereket Projesi’ ile deprem bölgesinde Hatay Samandağ’a taşıdık. Lay’s, Anadolu Meraları iş birliği ve PepsiCo Vakfı desteği ile gerçekleşen bu projeyle bölgede tarımı yeniden filizlendirmek için bölgedeki çiftçilerin tarım faaliyetlerine devam edebilecekleri dirençli bir gıda ağı oluşturmayı amaçlıyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ BAŞKANI MURAT SUNGUR BURSA

Tarımın çok daha farklı pratiklerle yapılması lazım

“Bugün sera gazlarında, su tüketimlerinin miktarlarında veya bazı doğal kaynaklarının yok olmasında maalesef tarım pratiklerimizin ciddi miktarda sürdürülebilirliği engellediğini gözlemliyoruz. Eğer tarımı sürdürülebilir yapmazsak bir başka şeyin sürdürülebilir olmasının bize ne faydası var? Olmayan bir hayatın sürdürülebilirliğini konuşuyoruz. Olay sadece insanların doğal ihtiyacı olan beslenmesini karşılanması değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için gerçekten tarımın çok daha farklı pratiklerle yapılması lazım.”

TSKB ENERJİ VE KAYNAK ARAŞTIRMALARI EKİP LİDERİ CAN HAKYEMEZ

Su artık bir elmas

“Biz suyun artık bir elmas olduğunu düşünüyoruz. Türkiye bildiğiniz üzere 3 tarafı denizlerle kaplı su açısından çok zengin olduğunu düşündüğümüz ama aslında yarı kurak bir ülke ve bu iklim değişikliği, iklim krizi, ekosistem krizinin etkisiyle de su kaynaklarının hem ulaşılabilmesi hem kalitesinin bozulmasıyla ile birlikte de hikayenin daha derinleştiğini görüyoruz. Suya ulaşımın ya da temiz suya erişimimizin daha da derinleştiğini, daha da zorlaştığını görebiliyoruz.”

DOĞA KORUMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DR. UĞUR ZEYDANLI

Dünya, iki büyük krizle karşı karşıya

“Dünya olarak 2 büyük krizle karşı karşıyayız bir iklim krizi, iki biyolojik çeşitlilik krizi. Bunları birbirinden ayrı düşündüğümüzde aslında dünyadaki yaşam sisteminin merkezinde iş tesis etmemiz, gelişimimiz mümkün değil. O yüzden bütüncül yaklaşımlar çok önemli yani bir şeyi yaparken başka bir şeyi bozmamamız gerekiyor. Toprak ayrı düşünülür su ayrı düşünülür halbuki su ve toprağa birbirinden ayırmak mümkün değil.”

PEPSİCO VAKFI AVRUPA BÖLGESİ LİDERİ ANDREA PONT CAPELL

Hayat Samandağ’da çiftçilere yenileyici tarım desteği veriyoruz

“PepsiCo Vakfı olarak hem global hem yerel ortaklarla çalışıyor ve uzun süreli kalıcı bir etki yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye’de de kilit ortağımız Anadolu Meraları. 2021 yılından beri Lay’s onarıcı tarım projemiz var. Konya’da başladık ve şu an yenileyici tarım projeleriyle devam ediyoruz. Farklı şekillerde hibe ve eğitim destekleri veriyoruz. Şu an projemizi Hatay Samandağ’da devam ettiriyoruz. 400 çiftçiyi destekliyoruz.

ANADOLU MERALARI CEO’SU YASEMİN KİREÇ

Amacımız ekosistemi onarmak

“Onarıcı tarım dendiğinde sadece toprağa odaklanılmaması gerekiyor. Burada bir sistem ve arkasında büyük bir vizyon hareket ve aksiyon planı var. İçinde çok fazla parametre ve paydaş var. Hepsini gözetlemek gerekiyor. Ekosistemi onarmak üzerine uygulamaları önemsiyoruz. Gıda ve tarım sistemlerini şu an toprakta yapıyoruz. Onarmanın vurgusunu çok yapıyoruz ama aslında sürdürülebilirliğinin ötesinden bahsediyoruz. Dirençli gıda sistemlerini Türkiye’de kurmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.”