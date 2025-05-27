Interfresh Eurasia’nın Mersin’e taşınması planlanıyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Interfresh Eurasia Genel Koordinatörü Murat Özer, Interfresh Eurasia Fuarı’nın öneminden ve gelecek planlamalarından söz etti. 2018 yılında yaş meyve, sebze ihracatını arttırma projesi olarak başlayan Interfresh Eurasia Fuarı’nın bugün dünya markası haline gelerek, yurtdışında ziyaret edilecek fuarlar listesine girdiğine dikkat çeken Murat Özer, bu yıl 70’in üstünde ülkeden gelen alım heyetlerini 18-20 Eylül tarihleri arasında İzmir’de ağırlayacaklarını söyledi. Kurutulmuş-dondurulmuş gıda, konserve, meyve suyu, sirke, salça, reçel, yağ, paketleme teknolojileri, depolama ve lojistiği barındıracak Interfood’un da Interfresh Eurasia ile aynı çatı altında gerçekleştirileceğini dile getiren Özer, “Yurtdışı alım hizmetleriyle oluşan ticaret hacmi ilk yıllarda 1-2 milyon dolarlık katkı sağlarken, Interfresh Eurasia’nın sektöre ve bileşenlerine katkısı 200 milyon doların üzerine ulaştı” dedi.



“Mersin’in tarımsal fuarlar ve kongreler şehri olacağına inanıyoruz”

Küresel fuarların düzenlenebilmesi için direkt ulaşılabilirliğin önemini vurgulayan Murat Özer, Mersin’de hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın uluslararası standartlardaki bir fuar alanıyla taçlandırılmasının gereklilik olduğunu aktardı. Mersinli STK’lardan gelen talep üzerine, bölgede yüksek nitelikli bir fuar alanı kurulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapıp fizibilite raporu hazırladıklarını ifade eden Özer, “Interfresh Eurasia Fuarı’nın 2026 ve sonraki yıllar için henüz yapılmış bir sözleşmesi yok. Fuar, yaş meyve-sebze sektörünün kalelerinden biri olan Mersin’de düzenlenebilir. Narenciye ve tarımın merkezi konumundaki fuarlar ile kongrelerin şehri olacağına inandığımız Mersin’de, Interfresh Eurasia’nın yanı sıra diğer sektörlerde de fuar organizasyonları yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Toplantıya katılan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ve Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği Başkanı Özcan Demir de kentin uluslararası fuarlarla anılan bir yapıya bürünmesinin öneminden bahsetti.