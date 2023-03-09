Şap hastalığı alarmı

Hatice Aydoğan Özsökmen/Afyonkarahisar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığına ilişkin kaygılanacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "SAT-2 serotipinin gereği aşılar üretildi, büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Böylelikle hastalık tamamıyla eradike edilmiş olacak." dedi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, gazetecilere, Irak'ta hastalıkla ilgili belirtilerin ortaya çıkmasının ardından Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu'nun (EuFMD) koordinasyon çalışması başlattığını söyledi.

EuFMD'nin çalışması kapsamında Türkiye'de hastalığın görülebileceği yönünde endişe oluştuğunu ifade eden Kirişci, "Buradan hareketle Şap Enstitüsü gerekli incelemeleri başlatıyor. Yürüttüğümüz çalışmalarda SAT-2 serotipi hastalık olduğu, konu büyümeden gerekli tedbirleri almamız gerektiği hususunda Bakanlık olarak çalışmamız gündeme gelmiş oluyor." diye konuştu.

Bakan Kirişci, hastalığa karşı gerekli aşının hızla üretilmesinin önemine dikkati çekerek, "Aşı üretme çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Bu akşam itibarıyla da hastalığın eradike edilmesi adına bütün büyükbaş varlıklarımızda aşılama faaliyetlerinin yürütülmesi ve eradikasyon işlemleri için aşılar kullanılıyor olacak." şeklinde konuştu.

Görüşmelerimiz devam ediyor

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün birimleriyle sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 8 Mart'ta burası doğrudan bilgilendirildi. SAT-2 serotipinin gereği aşılar üretildi, büyükbaş hayvanlarımızda kullanılacak. Böylelikle hastalık tamamıyla eradike edilmiş olacak. Vatandaşlarımızı şu anda endişelendirecek, kaygılandıracak herhangi bir durum söz konusu değil. Bakanlığımız her türlü çalışmayı sahada yürütüyor. Uluslararası organizasyonlarla da görüşmelerimiz sağlıklı şekilde devam ediyor."

Bakan Kirişci, hastalığın varlığı yönünde belirti elde edildikten sonra aşının geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Çünkü bu tür hastalıklarda uygun aşının üretilmesi gerekiyor. Bakanlığımızın bu anlamda ciddi kapasitesi, potansiyeli var. Sadece biz değil aynı zamanda özel sektörümüzün de. Bunu Kovid-19'da gördük. Onların altyapısından yararlanarak ihtiyaç duyulan aşılar süratle piyasaya dağıtılmış ve kullanılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Aşı üretimine başlandı

Bir basın mensubunun, "Hayvan hareketleri durduruldu mu?" sorusu üzerine Bakan Kirişci, "İster istemez hayvan hareketleriyle ilgili bu tür tedbirler şu anda caridir." yanıtını verdi.

Yeterli aşının üretimine başlandığını yineleyen Kirişci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Büyükbaş hayvanlarımızın tamamı bu aşıyla aşılanmak durumdadır. Aşılama çalışmalarının kendi hızına da bağlı. Gerek Bakanlığımız gerek özel veterinerlik hizmetleri veren arkadaşlarımızın çabalarıyla aşılama işlemleri en kısa sürede tamamlanacak. Hastalık tespit edildikten sonra tekrar söylüyorum, önemli olan aşının geliştirilmesiydi. Aşı süratle geliştirildi ve yeterli aşı şu anda üretilmeye başlandı. Aşıların dağıtımı ve uygulanması önemliydi, o da bu akşam itibarıyla başlamış ve yarından itibaren de hızla sürdürülüyor olacak."

Canlı hayvan pazarları kapatıldı

Ocak ayından bu yana farklı illerde lokal olarak görülen SAT-2 tipi şap virüsünün diğer illere de sıçraması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, ithalat, ihracat ve kesim amaçlı sevkler dışında canlı hayvan giriş çıkışını yasakladı. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EKONOMİ’ye yapılan açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerine alınması gereken tedbirler ile duyurunun gönderildiği, Bakanlığın konu ile ilgili ayrıca bir açıklama yapacağı bildirildi.

Bakanlık konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. 5996 sayılı kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46.139 TL idari para cezası uygulanacaktır” diyerek şap hastalığı nedeniyle tüm Türkiye’de ikinci bir emre kadar Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve

Teknisyenlerinin izinleri kaldırıldı

Bakanlık tüm çiftçi ve üreticilere gönderdiği mesajda, “Tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verilecektir” denildi.

Canlı hayvan varlığı, et ve et ürünleri üretimiyle Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın ardından Kütahya’da da artan vakalar nedeniyle canlı hayvan pazarları kapatılmıştı.

Afyonkarahisar Kasaplar, Sucukçular ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yörük, Afyon merkez ve Şuhut canlı hayvan pazarının geçtiğimiz günlerde artan vakalarda artış nedeniyle kapatıldığını belirterek, besi çiftliklerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili birimlerin salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını söyledi.