TMO 48 bin ton ayçiçek yağı aldı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugün tamamlanan ihaleyle yaklaşık 48 bin ton ham ayçiçek yağı aldı.
Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihalede alımlar ithal yağların yanısıra halihazırda yurtiçi depolarda bulunan ayçiçek yağından yapıldı.
Ticaret kaynakları 13-18 Mart arasında İskenderun limanına sevkedilecek 18,000 tonluk ilk alımın Aves'ten yapılacağını, fiyatın navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına tahminen 1,173.60 dolar olduğunu belirttiler. Sevkiyat Türkiye'deki depolarda bulunan stoklardan gerçekleşirse fiyata beş dolar eklenecek.
Tekirdağ'a teslim edilecek 6,000 ton ayçiçek yağ ton başına 1,159 dolardan (c&f) Aston'dan alınacak.
İhalede 14 Nisan-14 Mayıs arasındaki diğer alımlar İskenderun'a teslim edilmek üzere 18,000 ton ile Aves'ten ve Tekirdağ'a teslim edilmek üzere 6,000 ton ile Aston'dan yapıldı. İskenderun için fiyat ton başına 1,173.80 dolar (c&f), Tekirdağ için fiyat ton başına 1,159 dolar (c&f) oldu.
TMO ihalelerindeki alımlar nihai onaya tabi olduğu için alım miktarları daha sonra değişebiliyor ya da alımlar tamamen iptal edilebiliyor.