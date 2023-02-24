TMO 48 bin ton ayçiçek yağı aldı

Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihalede alımlar ithal yağların yanısıra halihazırda yurtiçi depolarda bulunan ayçiçek yağından yapıldı.

Ticaret kaynakları 13-18 Mart arasında İskenderun limanına sevkedilecek 18,000 tonluk ilk alımın Aves'ten yapılacağını, fiyatın navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına tahminen 1,173.60 dolar olduğunu belirttiler. Sevkiyat Türkiye'deki depolarda bulunan stoklardan gerçekleşirse fiyata beş dolar eklenecek.

Tekirdağ'a teslim edilecek 6,000 ton ayçiçek yağ ton başına 1,159 dolardan (c&f) Aston'dan alınacak.

İhalede 14 Nisan-14 Mayıs arasındaki diğer alımlar İskenderun'a teslim edilmek üzere 18,000 ton ile Aves'ten ve Tekirdağ'a teslim edilmek üzere 6,000 ton ile Aston'dan yapıldı. İskenderun için fiyat ton başına 1,173.80 dolar (c&f), Tekirdağ için fiyat ton başına 1,159 dolar (c&f) oldu.

TMO ihalelerindeki alımlar nihai onaya tabi olduğu için alım miktarları daha sonra değişebiliyor ya da alımlar tamamen iptal edilebiliyor.