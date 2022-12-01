TMO, 495 bin topluk arpa ihalesinde alıma başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 495 bin ton yemlik arpa ihalesinde alıma başladı.

Avrupalı ticaret kaynakları, ilk etapta 100 bin ton arpa alındığını belirtti.

Toplam 495 bin ton için açılan ihalede bugün alımların devam etmesi bekleniyor.

İhaledeki ilk alımların navlun dahil ancak sigorta hariç (c&f) ton başına 311.90 ila 312 dolardan gerçekleştiği tahmin edildi.

Satıcıların Viterra ve Grain Star olduğu belirtildi.

Nihai nitelik taşımayan alımlar TMO tarafından daha sonra iptal edilebiliyor.

İhalede hem Türkiye'deki depolarda bulunan yemlik arpa için hem de ithal ürün için teklif verilebiliyor.