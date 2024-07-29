‘Yenişehir Biberi’nin marka değeri artırılacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Coğrafi İşaret Belgeli Yenişehir Biber hasadı başladı. İlçede düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Yenişehir ovası tarımda verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Yenişehir Biberi, bizim markamız. Biz Yenişehir Belediyesi olarak bu markamızı daha da büyütmek için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Önümüzdeki aylarda düzenleyeceğimiz Altın Biber Festivali’nde geçmiş yıllardan farklı olarak üreticimizi ve biberimizi ön plana çıkaracağız. Hedefimiz biberimizin pazar payını artırmak ve marka değerini yükseltmek. Bu ürün bu kadar değerliyse, bu kadar muntazamsa çiftçimiz sayesindedir. Son günlerde biberimizin piyasa değerinin düşük olduğunu, çiftçilerimizin zor durumda olduğunu da görüyoruz. Gerekli önemleri alarak, üreticilerimizin kazancının artmasını sağlayacağız” dedi.

Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar da “Biber üretiminde dünyada dördüncü sıradayız. Bursa’da da 200 bin tona yakın biber üretimimiz var. Geçen yıl biber ihracatımızda yüzde 50’lik artış oldu. Bursa’da da yaş meyve sebzelerde en fazla ihracatı yapılan ürünümüz biber. O yüzden biberimiz bizim için önemli” ifadelerini kullandı.