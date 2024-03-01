Alibaba, 1 milyar dolarlık dev bir yatırım yapıyor

Geçtiğimiz yıl yapay zeka alanında yaşanan patlama, tüm teknoloji dünyasının çehresini değiştirdi. Yapay zeka teknolojileri bir anda teknoloji dünyasının itici gücü haline gelirken, oldukça önemli bir rekabet alanı da açmış oldu.

Üstelik bu rekabet sadece Microsoft ve Google gibi şirketler arasında değil, ülkeler arasında da karşımıza çıkıyor. Nitekim ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışı, bir nevi silahlanma yarışına dönüşmüş durumda. Elbette devletler doğrudan bu alanda varlık göstermiyor ama özel sektör aracılığıyla bu rekabeti yürütüyor. Çin adını bu rekabeti yürüten şirketlerin başında ise Alibaba geliyor.

E-ticaret platformu sayesinde Çin’in önde gelen şirketlerinden birine dönüşen Alibaba, geçtiğimiz yıl kendi ChatGPT alternatifi kullanıcılara sunmuştu. Ancak şirketin yapay zeka alanındaki çalışmaları bununla sınırlı kalmadı. O günden beri bu alanda önemli atılımlar yapan şirket, şimdi bu alandaki varlığını güçlendirmek için dev bir yatırıma daha imza atıyor.

Şirket, Çin merkezli start-up Moonshot AI’a 1 milyar dolarlık dev bir yatırım yaptı. Alibaba ile birlikte birkaç yatırımcının daha Moonshot AI’a yatırım yapması, daha sadece bir yıl önce kurulan şirketin değerini 2.5 milyar dolara kadar çıkarmasını sağladı. Şirket, Kimi adlı ChatGPT benzeri chatbotunu geçtiğimiz yıl kullanıma sunmuştu.