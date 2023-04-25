Amazon Prime'a yüzde 400 zam

Amazon Prime abonelik fiyatları geçtiğimiz aylarda diğer ülkelerde artış göstermişti ancak bu zamlar Türkiye’ye yansıtılmamıştı.

Son duyuruyla Türkiye'de de fiyat artışı yaşanmış gözüküyor.

Amazon Prime abonelik fiyatı bilindiği üzere Türkiye’de sadece 8 TL idi. Çok kısa bir süre önce yapılan güncelleme ile Prime abonelik fiyatı 8 TL’den 39 TL’ye yükseltildi. Fiyat artışının ise neredeyse yüzde 400 seviyesinde olduğu görüldü.

25 Nisan itibarıyla uygulanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Prime, Amazon'un "tasarruf", "kolaylık" ve "eğlenceyi" bir arada sunduğu üyelik hizmeti olarak öne çıkıyor.

Prime'ın öne çıkan hizmetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"2020 yılında Türkiye'de hizmete girmesinden bu yana Prime'ı üyelerimiz için daha da değerli hale getirmek adına yatırımlarımızı sürdürürdük. Hızlı, ücretsiz, sınırsız Prime teslimatına daha fazla ürün seçeneği ekledik, ücretsiz ertesi gün teslimat yapılan il sayısını 17'den 50'ye çıkardık, 'Çok Al, Az Öde', randevulu teslimat ve indirimlere erken erişim gibi yepyeni avantajları üyelerimize sunduk. Ayrıca Prime Video'da, 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' gibi Amazon Originals içeriklerinin sayısını artırırken, 2022 yılında Türkiye sinemalarının en çok izlenen filmi olan Bergen ve ilk yerli Amazon Originals filmi 'Rüyanda Görürsün' de dahil birçok film ve diziyle içeriğimizi zenginleştirdik."

Açıklamada, şirketin güncellenen fiyat politikasıyla ilgili olarak da "25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.