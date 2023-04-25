Uzmanlar uyardı: Yapay zeka tanrılaşıyor

Ian Hogarth, Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen gazetelerinden Financial Times'ta kaleme aldığı yazıda, birçok şirketin yapay genel zeka (Artificial General Intelligence -AGI) adı verilen sistemi oluşturmaya odaklandığına dikkat çekerek, bunun yaratabileceği riskleri ele aldı.

Hogarth, yazısında yapay genel zekanın kısaltması olan AGI'yı "God-like AI" ("Tanrısal yapay zeka") ifadesiyle karşılayarak, böyle bir teknolojinin kendi kendisini geliştirerek öngörülemeyen bir güce ulaşabileceğini savundu.

Yapay zeka yatırımcısı, şu ifadeleri kullandı:

“Tanrısal yapay zeka, kontrolümüzün ya da anlayışımızın ötesinde bir güce dönüşebilir. İnsan ırkını demode kılabilir ya da yok olmasına yol açabilir.”

Hogarth, başından beri insanların yapay zeka programlarının oluşturulmasına önemli rol oynadığına dikkat çekerken, gelecekte bu durumun değişebileceğini iddia ederek, şunları yazdı:

“Şimdiye kadar insanlar, yapay zekadaki ilerlemeyi oluşturan öğrenme sürecinin gerekli bir parçasıydı. Bir noktada, birileri bizi bu döngünün dışında bırakmanın yolunu bulacak ve sonsuz kendini geliştirme yeteneğine sahip tanrısal bir yapay zeka yaratacaktır. O zaman da çoktan iş işten geçmiş olacak.”

Cambridge Üniversitesi'nde mühendislik ve yapay zeka eğitimi alan Hogarth, saniye başına yaptıkları işlemler göz önüne alındığında en gelişmiş yapay zeka sistemlerinin işlem kapasitelerinin son 10 yılda 100 kat arttığına dikkat çekti.

Ürettiği grafik kartları yapay zeka sistemlerinin güçlendirilmesinde kullanılan Nvidia şirketinin yöneticisi Jensen Huang da aynı dönemde yapay zekanın genel olarak 1 milyon kat daha güçlendiğini söylemişti.