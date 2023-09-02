ATAK helikopteri milli silahına kavuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin şekilde kullandığı ATAK helikopteri, milli olarak geliştirilen 20 milimetre burun topuyla daha da güçlenecek.

Türkiye'nin önde gelen silah üreticilerinden SARSILMAZ, Anadolu Ajansının 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda devam eden TEKNOFEST Ankara'da birçok ürün ve çözümünü tanıttı.

Festivalde, SARSILMAZ-Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ortaklığı ile kurulan TRMEKATRONİK tarafından geliştirilen ve ATAK helikopterinde kullanılacak 20 milimetre topun mock-up'ı sergilendi.

SARSILMAZ Genel Müdür Yardımcısı ve TRMEKATRONİK Yönetim Kurulu Üyesi Öner Özyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATAK helikopterinin burun topunu üretmek için haziran 2018'de TUSAŞ'la eşit ortaklıkla TRMEKATRONİK'i kurduklarını söyledi.

Şirketin ilk görevinin 20 milimetre ATAK top sistemini üretmek olduğunu dile getiren Özyılmaz, bunun için SARSILMAZ Yerleşkesi'nde TRMEKATRONİK'e özel, tesis güvenliği olan yeni bir yapı inşa edildiğini anlattı. Özyılmaz, ekibin oluşturulması, topun test edileceği yer altında 200 metrelik poligonun inşası, topun tasarımı ve ilk prototiplerinin üretilmesi gibi aşamaları tek tek geçtiklerini belirtti.

Özyılmaz, "Şu an ön üretimleri yapılmış toplarımızdan bir tanesiyle yer altındaki 200 metrelik poligonda testlerini yapıyoruz. Diğeriyle de ATAK helikopteri üzerindeki entegrasyon çalışmalarını yapıyoruz. Her iki çalışmayı da yıl sonuna kadar tamamlayıp yeni yıl itibarıyla da hattan çıkacak ATAK'ların üzerinde yerli top vermeyi planlıyoruz. Dünyada bu kadar kısa sürede sıfırdan başlanarak yapılabilmiş ender projelerden biri. Bizim için bir gurur, onur kaynağı." dedi.

Farklı platformlarda da görev yapacak

Öner Özyılmaz, hafif silah sektöründe son 20 yılda SARSILMAZ ve diğer Türkiye'deki üreticilerin çok yol aldığını söyledi.

SARSILMAZ olarak 6,35'ten 12,7'ye kadar bütün hafif silah sektöründeki ürünleri ürettiklerini belirten Özyılmaz, şunları kaydetti:

"Orta kalibrede bir ihtisas şirketine ihtiyaç vardı. TRMEKATRONİK bu yolda çok ilerledi. ATAK topu, şirketin ilk görevi olabilir ama kurduğu altyapıyla, namlu üretme kapasitesiyle, ürünleri test etme imkanlarıyla, altyapısıyla ve geliştirdiği insan kaynağıyla bir ihtisas şirketi haline geldi. Örneğin taretini ve silahını iki bileşen olarak ayırırsak, silahı kullanarak ROKETSAN'ın hava savunma sistemine ATAK helikopterinin 20 milimetrelik gatling topunu veriyoruz. Deniz araçlarına, farklı kara araçlarına, farklı taretler üzerinde bu sistemleri çoklayacağız. ATAK, taşıyabildiği mühimmat sebebiyle dakikadaki atım sayısını kendi hızıyla beraber optimize ederek topun isterlerini oluşturuyor. Bu topu bir deniz platformuna takarsak, bir 'kalekola' takarsak çok daha vuruş gücü yüksek, daha fazla mermi atan bir türevini çok kolaylıkla oluşturabiliriz. O yüzden bir ihtisas şirketi TRMEKATRONİK. Bu bağlamda diğer projelere de imza atmaya başladı. HÜRKUŞ-C'nin kanat altı podunun ya da zırhlı personel taşıyıcıların 25 milimetre zincir topunu üretmesi bunun bir göstergesi. Arkadan gelen ürünler de var devam eden, fikirsel olarak süren. Öncelikle ihtiyaç sahanın, kendi ordumuzun talebini karşılamak. Talepleri karşılamaya başladıktan sonra bunları farklı platformlara çoklayabilmek zaman alacak ama çok daha kolay olacak."

ATAK burun topunun dakikada 750 mermi attığını, pilotun kaskına "köle" şekilde görev yaptığını belirten Özyılmaz, "Gömülü yazılımları, elektronikleri, bütün mekanik yapısı bize ait. Dolayısıyla performansı daha da yüksek bir silahla ATAK üzerinde olacağız." diye konuştu.