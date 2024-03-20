Film üretiminde yapay zeka dönemi: Gerçeğinden ayırt edilemiyor

OpenAI'ın örnek videolarını paylaştığı yeni yapay zeka aracı Sora, henüz herkesin kullanımına sunulmasa da ürettiği gerçekçi videolarla film üretiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Dijital sanat eserleri üreten Ouchhh Stüdyo'nun kurucu ortağı Ferdi Alıcı, yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen Sora ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Alıcı, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi kavramların grafik tasarım, animasyon ve sinema gibi birçok sektörü olumlu anlamda temelden sarstığını söyledi.

Son olarak Sora'nın çıktığını dile getiren Alıcı, "Sora'nın diğerlerinden bir farkı var. Görsel tabanlı yapay zeka algoritmaları belli kalitede üretim yapabiliyordu ama Sora'nın koyduğu çıta çok daha farklı. Bu yapay zeka, ürettiği görselin içerisindeki fiziksel dünyayı biliyor. Bu, bir sandalye varsa ağırlığını ve fiziğini bilen; bir rüzgar esiyorsa oradaki çalıları ve tüyleri ne kadar etkileyebileceğini hesaplayabilen bir algoritma. O nedenle bu yapay zekayla yapılmış çok iyi ve kaliteli videolar görüyoruz." dedi.

"10 kişiden 6'sı yapay zekayla üretilen videoların gerçek olup olmadığını anlayamıyor"

Ferdi Alıcı, Sora'nın videolarındaki gerçeklik düzeyinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kişiden 6'sının Sora'nın görüntülerinin gerçek olup olmadığını anlayamadığını söyledi.

OpenAI'ın bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için "kırmızı takım" adıyla bir ekip kurduğunu kaydeden Alıcı, "Şirket, yapay zekayla üretilen bütün görsel, işitsel ve metin tabanlı dosyaların meta datasına yapay zekayla üretildi ibaresi koymaya çalışıyor. Böylece siz internette gördüğünüz bir içeriğin yapay zekayla üretilip üretilmediğini çıplak gözle algılayamasanız bile meta datasında kazınmış bir şekilde nasıl üretildiğini göreceksiniz." diye konuştu.

Alıcı, Sora'nın sinema sektörüne etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Artık Sora sayesinde düşük bütçeli film yapmaktan hatta bütçesiz filmlerden bahsediyoruz. Diyelim ki siz 14 yaşında bir çocuksunuz ve sinemaya aşıksınız. Film yapmak istiyorsunuz ama ekibiniz yok. Sadece bir laptopunuz var. Şu an girip senaryosunu yazabilirsiniz. Senaryo üstünden mesela Morgan Freeman'ı başrol oyuncusu olarak filminizde oynatabilirsiniz. Bunu yaparken hiçbir bütçe harcamadan sadece kendi yaratıcı hikayenizle çok rahatlıkla bir film yapabilirsiniz. Bu inanılmaz bir güç. Eskiden çok pahalı olan bu sanatın artık herkese açık bir şekilde isteyenin kendi evinde üretebildiği bir hale geldiğini düşünün. Yani en son Oscar alan film 5 kişilik bir görsel efekt takımıyla internetten eğitim videoları izleyerek öğrenmiş bir ekibin yaptığı iş."

"İnanılmaz bir icadın tam ortasındayız"

Ferdi Alıcı, yapay zekaya ilişkin gelişmelerin tahmin edilenden daha hızlı ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"10 sene önce ünlü bir yapay zeka profesörüne, 'genel yapay zekaya ne kadar yakınız' diye bir soru soruluyor. '30 seneden önce öngörmüyorum' diye bir yorumda bulunuyor. 2 sene önce ise 'buna 5 seneden daha kısa bir sürede yakınız' diyor. Zaman göreceli olarak uzuyormuş gibi gözükse de aslında yapay zeka teknolojileri anlamında giderek kısalıyor. Geçen sene makarna yiyen Will Smith videosundan geldiğimiz bu nokta inanılmaz."

Alıcı, yapay zeka geliştiren şirketler arasında bir yarış olduğunu ifade ederek, "Netflix'te yapay zeka kategorisi olması, yapay zeka filmleri festivali gibi şeyler çok uzak değil. Günün sonunda yine karar verici insan oluyor. Girdiği promptlarla, kurduğu konseptle birden fazla konuda uzman olmuş algoritmaları bir araya ne yapmak istediğinizle, yine hala insan faktörü çok önemli." açıklamasında bulundu.

Yapay zekanın bir araç gibi değil de çok iyi işbirliği yapan bir arkadaş gibi düşünülmesi gerektiğini dile getiren Alıcı, "Biz kendi stüdyomuzda öyle yapıyoruz. Karşılıklı iletişim kurduğumuz ve birbirimizi etkileyen bir yaratım süreci yaşıyoruz. Bunu yaptığınızda ciddi kalitede iyi işler üretmeye başlıyorsunuz." diye konuştu.

Alıcı, Sora'nın ürettiği videoların yapay zeka tarafından üretildiğini anlamanın oldukça zor olduğuna işaret ederek, "Çok detaylı bakmak gerekiyor. 5-10 saniyede algılanabilecek bir yapaylık yok. Bir de şunu düşünmek lazım, bu versiyon birinci. versiyon. Birinci böyleyse gerisi inanılmaz. Elinizde sizden daha iyi düşünebilecek bir varlık var. Onunla birlikte üretebileceğiniz sinema eserlerini, videoları, animasyonları, hikayeleri hayal bile edemiyorum. İnanılmaz bir icadın tam ortasındayız." değerlendirmesinde bulundu.