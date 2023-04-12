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Musk tarih verdi: Eski mavi tikler kaldırılıyor

Sosyal medya uygulaması Twitter, tüm eski mavi tiklerin 20 Nisan’da kaldırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski mavi tiklerin hangi tarihte kaldırılacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Daha önce yapılan duyuruda Musk, bu ikonlara sahip kişilerin Twitter Blue'ya ödeme yapmaması durumunda eski mavi onay işaretlerinin 1 Nisan’da kaldıracağını açılamıştı.

Ancak söz konusu tarih konusunda değişikliğe gidildi.

Musk’ın son paylaşımına göre, söz konusu ikonlar 20 Nisan’da silinmeye başlanacak.

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