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Alibaba, yapay zeka atılımını tanıttı

Çinli teknoloji şirketi Alibaba, ChatGPT benzeri yapay zeka teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Alibaba Group, OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip geliştirdiği yapay zeka uygulamasını tanıttı.

Alibaba, söz konusu teknolojinin yakın zamanda şirketin tüm aplikasyonlarına uyumlu hale geleceğini söyledi.

Alibaba Cloud'un resmi WeChat hesabında yapılan duyuruya göre hizmetin adı "Tongyi Qianwen" olduğu duyurulmuştu.

Geliştirilen uygulama, toplantı notları almak ve iş teklifi taslakları oluşturmak gibi işlemler için kullanılabilecek.

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