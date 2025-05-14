Amazon ve Suudi Humain’den yapay zeka hamlesi: 5 milyar dolarlık dev yatırım duyuruldu

Amazon Web Services (AWS) ve Suudi Arabistan devlet şirketi Humain, Salı günü yapay zeka (AI) altyapısına 5 milyar dolardan fazla ortak yatırım yaptıklarını duyurdu.

Çığır açan 'Yapay Zeka Bölgesi'ne dev yatırım

İki şirket, Suudi Arabistan'da çığır açacak bir "Yapay Zeka Bölgesi" inşa etmek için stratejik ortaklığa yatırım yapmayı planlıyor.

Türünün ilk örneği

Amazon yaptığı açıklamada, "Bu türünün ilk örneği olan Yapay Zeka Bölgesi, özel AWS Yapay Zeka altyapısı ve dünya standartlarında yarı iletkenlere sahip sunucular, daha hızlı Yapay Zeka eğitimi ve çıkarımı için UltraCluster ağları, SageMaker ve Bedrock gibi AWS hizmetleri ve Suudi Arabistan'ın Yapay Zeka alanında dünya lideri olma misyonunu ilerletmek için Amazon Q gibi Yapay Zeka uygulama hizmetleri de dahil olmak üzere çok sayıda yenilikçi yeteneği bir araya getirecek" dedi.

Suudi Arabistan’dan yapay zeka hamlesi

İş birliğinin Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile uyumlu olduğu ve krallığın 2024 yılında yapay zeka destekli bir ekonomi inşa etmeye yatırım yapma taahhüdüne dayandığı, bunun da Suudi Arabistan'ın küresel bir yapay zeka lideri olma hedefini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi.

"AWS, Suudi Arabistan'a gelişmiş sunucu ve ağ altyapısı yeteneklerinin yanı sıra Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock ve Amazon Q gibi yapay zeka ve makine öğrenimi hizmetlerini getirecek; bunlar, üretken AI (genAI) uygulamalarının oluşturulması ve ölçeklenmesi için tam olarak yönetilen hizmetlerdir."