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Kredi kartlarında yeni dönem: Kart limitleri değişecek, vade kısıtlaması esnetilecek

BDDK, şubat ayında aldığı karar ile ihtiyaç kredilerinin vade ve limitlerinde değişikliğe gitti. Kredi kartları için de benzer bir değişiklik çalışmasının yürütüldüğü öğrenilirken, düzenlemeyle birlikte nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde uygulanan 25 bin TL'lik üst sınır yükseltilecek. Ayrıca kart ile yapılacak nakit işlemlerinde uygulanan 3 aylık vade kısıtlamasının da esnetilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi
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Kredi kartlarında yeni dönem: Kart limitleri değişecek, vade kısıtlaması esnetilecek
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Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılında bankalara gönderdiği tebliğ ile kredi kartı işlemlerine çeşitli kısıtlamalar getirmişti. 

Alınan karar sonucunda, kredi kartlarından yapılacak nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde 12 aylık vade sınırı 3 aya düşürülmüş, ayrıca nakit avans işlemlerinde üst sınır 25 bin lira olarak belirlenmişti. 

Nakit avans limiti değişecek

14 Şubat'ta alınan karar ile BDDK, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildiğini duyurdu. İhtiyaç kredilerinde yapılan değişikliğin ardından bankacılık sektörü, benzer bir güncellemenin kredi kartı işlemleri için de yapılmasını talep ederken, söz konusu talebin ardından kart limitlerinde değişiklik hazırlığında son aşamaya gelindi. 

Talep enflasyonunu baskılamak amacıyla kredi kartlarına getirilen kısıtlamaları aşamalı şekilde gevşetmeye hazırlanan ekonomi yönetimi, 25 bin TL olarak belirlenen nakit avans ve taksitli nakit avans üst sınırını 50 bin liraya yükseltmeye hazırlanıyor.

Nakit işlemlerde vade uzatılacak

Sözcü'nün aktardığına göre bankacılık sektörü, limitlerde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, kredi kartları için uygulanan 3 aylık vade sınırından da rahatsız. Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bankalar arasında yapılan toplantıda bankacılık sektörü, kredi kartı limitlerindeki tavan vadenin geçtiğimiz yıllardaki gibi 12 aya çıkarılmasını talep etti. 

BDDK, nakit çekim uygulamalarına yönelik normalleşmeyi 'kademeli' şekilde uygulamayı planlarken, ilk aşamada 3 aylık vade sınırının 6 aya yükseltilmesi hedefleniyor. 

Yüzde 25 sınırı devam edecek

Bankaların uyguladığı ve mevcut kart limitinin yüzde 25'ine kadar nakit kullanımına izin veren kısıtlamada ise herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

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