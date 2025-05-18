Türkiye'nin Schengen başvuruları arttı, ret oranı düştü

Avrupa Birliği (AB) 2024 yılına ilişkin Schengen Vizesi istatistiklerini yayınladı.

Türk vatandaşları, geçtiğimiz yıl Schengen vizesi için en çok Yunanistan, Almanya ve Fransa’ya başvurdu.

Yunanistan, 296 bin 377 başvuruyla listenin başında yer alırken, Almanya 215 bin 506 ve Fransa 151 bin 640 başvuruyla onu izledi.

Toplamda Türkiye’den yapılan başvuru sayısı 2024’te 1 milyon 173 bin 917’ye ulaştı. Bu sayı 2022’de 778 bin 409, 2023’te ise 1 milyon 55 bin 885’ti. Artış eğilimi, 2024’te de güçlü şekilde devam etti.

Türkiye ikinci sırada

AB verilerine göre, 2024 yılında Schengen bölgesine en fazla vize başvurusu yapan ülke 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla Çin oldu. Türkiye ikinci sıraya yerleşirken, Hindistan 1 milyon 108 bin 239 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.

Vize başvurularında artış görülürken, ret oranlarında ise görece bir düşüş yaşandı. Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 14.5’i reddedilirken, bu oran 2022’de yüzde 15.7, 2023’te ise yüzde 16.1 olarak kayıtlara geçmişti. 2024’te Avrupa genelindeki ortalama ret oranı ise yüzde 14.8 oldu.

AB ile Türkiye arasında uzun süredir gündemde olan vize muafiyeti konusu ise hala çözüme kavuşmuş değil. Türkiye, bu süreç ilerleyene kadar vize kolaylığı sağlanması adına AB ülkeleriyle görüşmelerini sürdürüyor.