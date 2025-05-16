KOBİ ve startup’lar teknolojiyi artık satın almıyor, kiralıyor

Sınırlı sermaye, hızla değişen teknoloji ve artan operasyonel maliyetler, KOBİ’ler ve startup’lar için büyümenin önündeki engeller arasında yer alıyor. Özellikle işin ilk aşamalarındahem donanım hem de yazılım ihtiyacını karşılamak büyük bütçeler gerektirirken, işletmeler çoğu zaman stratejik yatırımlar ile altyapı harcamaları arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Bu noktada devreye giren Türkiye’nin lider operasyonel kiralama şirketi Kiralabunu, teknolojiyi satın almak yerine kiralayarak kullanmayı mümkün kılan modeliyle bu zorluklara karşı etkili bir çözüm sunuyor.

KOBİ ve startup'lar, teknolojiyi satın almak yerine kiralayarak büyümeyi tercih ediyor

Operasyonel kiralama sayesinde büyük yatırım gerektiren ekipmanlara erişimlerini kolaylaşıran şirketler, kaynaklarını pazarlama, insan kaynağı ve ürün geliştirme gibi büyümeye yönelik alanlara yönlendirebiliyor. Kiralabunu, sunduğu esnek model ve güçlü teknik destek altyapısıyla küçük ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırıyor, verimliliği destekliyor. Türkiye’de artık giderek daha fazla KOBİ ve startup, teknolojiyi satın almak yerine kiralayarak büyümeyi tercih ediyor.