Trump istedi, Elon Musk SpaceXAI'ın ismini değiştirdi

Donald Trump'ın bu ayın başında yaptığı bundan sonra "yapay zekâ" değil "süper zekâ" diyelim (Artificial Intelligence yerine Super Intelligence) çıkışına destek veren Elon Musk, 4 Ekim'de X üzerinden bir paylaşım yaparak SpaceXAI'ın ismini SpaceXSI olarak değiştireceğini duyurmuştu.

O değişim gerçekten de yaşandı. Elon Musk'ın şirketi, X'teki resmi hesabında ismini SpaceXSI olarak güncelledi. Ayrıca x.ai gibi şirkete ait internet sitelerinde de şirketin ismi SpaceXSI olarak güncellenmeye başladı.

SpaceXAI gitti, SpaceXSI geldi

Şimdilik dijital ortamla sınırlı olan bu dönüşümün kısa sürede şirketin geneline de yansıması bekleniyor. Donanımhaber'in aktardığına göre, SpaceXAI dört ay gibi kısa bir sürede ikinci kez isim değiştirmiş olacak. Zira SpaceX, xAI'ı bünyesine kattıktan sonra Temmuz ayında ismini SpaceXAI olarak değiştirmişti. Şimdi SpaceXSI'a geçişle birlikte kısa sürede ikinci kez ismini değiştirmiş olacak.

Donald Trump'ın "süper zekâ" çıkışı aslında sebepsiz değil. Son dönemde ABD halkında yapay zekâya karşı giderek büyüyen bir alerji oluşmuş durumda. Halk gerek veri merkezlerine, gerekse işlerini elinden alabilecek otonom teknolojilere karşı giderek daha mesafeli hâle geliyor. Trump da şimdi "yapay" yerine "süper" ifadesini koyarak bu teknolojiyi daha pazarlanabilir hâle getirmeye çalışıyor olabilir.