Tekstil sektöründen Küba ve Dominik atağı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudes’in, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve İTHİB yönetim kurulu üyelerini ağırladığı ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amaçlandı.

Küba'da ilgili bakanlıklarla da toplantılar gerçekleştiren İTHİB heyeti, Küba’da yerleşik tekstil işletmelerinde incelemelerde bulundu.

Dominik Cumhuriyeti’nde ise Santo Domingo Büyükelçisi Yeşim Kebapcıoğlu, Dominik Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştiren heyet, fabrikaları da ziyaret etti.

Uzak ülkelere odaklanmaya devam edeceğiz

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ziyaretler kapsamında ikili ticari ilişkileri gelişmesi amacıyla birçok görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok verimli bir program geçirdik. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeleri ticaret potansiyeline dönüştürmek için ticaret heyeti ve alım heyeti gibi organizasyonlar da düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılda 200’ün üzerinde ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Türk tekstil sektörünün 2022 yılını bir önceki yıl ile aynı seviyede, yani 12,9 milyar dolarlık ihracatla, kapattığını hatırlatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem felaketinden tekstil sektörümüz de oldukça etkilendi. Ancak yaralarımızı sarmak, toparlanmak için aksiyonlar almaya başladık. Üretmeye, küresel tekstil sektörüne ve Türkiye’ye değer kazandırmaya devam ediyoruz. Mesajımızı bu yıl en gür sesimizle dile getireceğiz. 2023 yılında da 13 milyar dolar değerinde ihracat seviyemizi korumayı hedefliyoruz.

2023’teki en önemli hedeflerimizden birisi potansiyelimizin altında pazar payına sahip olduğumuz ülkelere özel organizasyonlar gerçekleştirmek. Dominik Cumhuriyeti ve Küba gibi ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu uzak ülkelere odaklanmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz heyetler kapsamında üst düzey bir ilgi ile karşılaştık. Muhataplarımızı Türkiye’nin en büyük tekstil fuarı konumundaki Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'mıza davet ettik."

Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde elyaftan nihai hazır giyim ürüne kadar tüm üretim aşamalarını başarıyla üretebildiğini belirten Öksüz, “Türkiye, iç piyasanın tüm taleplerini karşılamanın yanında, bunu ihraç edebilen dünya üzerindeki birkaç ülkeden biri. Bu bizim ayrıcalıklı olduğumuz ve rekabet avantajı sağladığımız bir durum. Tekstil ve hazırgiyim sektörlerimizin 80 milyar dolar değerinde yıllık üretimi bulunuyor." ifadelerini kullandı.