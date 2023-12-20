Dosso Dossi Fashion Show büyük ilgi gördü

Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan organizasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show, 13-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Etkinlikte 40 ülkeden yaklaşık 5 bin alıcı, 120 Türk firmasının yeni sezon ürünleriyle buluşurken kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerindeki üretici markalar 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarını sundu.

Tekstil sektöründe 2022 yılında 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu sayede 30’uncu olduklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Özgün iş modelimiz Business Holiday kapsamında hem ülkemizin tanıtımını yapıyoruz hem ülke tekstil ihracatına büyük katkı sağlıyoruz, hem de turizme destek oluyoruz” dedi.

Kaliteleriyle kendini ispatlamış katılımcı markalarla 40 ülkede yakaladıkları pazarlama başarısını ileriye taşıdıklarını belirten Hikmet Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazirandaki etkinlik için 10 oteli şimdiden kapattık”

“Geldiğimiz noktaya bakarsak, her yıl daha da talep görmeye başladık. Hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçilerden yoğun talepler alıyoruz. 13–18 Aralık tarihleri arasında Nest Convention Center’da gerçekleştirdiğimiz fuarımızda kış sezonu olmasına rağmen büyük ilgi gördük. Altı bin metrekare alanda 120 firma ile yaklaşık 5 bin alıcıyı ağırladık. Bu ilgiden cesaret alarak önümüzdeki fuarda kapasitemizi ikiye katlama kararı aldık. Altı bin metrekare olan fuar alanımızı 10 bin metrekareye, 120 olan katılımcı firma sayısını 200’e çıkartacağız. Bu sayede alıcıların dikkatini çekerek daha fazla katılımcı sağlayacağız. Şimdiden Haziran 2024 hazırlıklarına başladık. 10 ayrı oteli ise misafirlerimizi ağırlamak adına şimdiden kapattık."

“İhracata ve ülke tanıtımına katkıda bulunuyoruz”

Türkiye’nin katma değeri yüksek tekstil ürünlerinin ihracatına katkı sağlamaktan ve ülke tanıtımını yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını da belirten Hikmet Eraslan, şunları söyledi: “Etkinliklerimize dünyaca ünlü top modelleri getiriyoruz. Her birine ‘Merhaba Türkiye’ dedirtiyoruz. Türk markalarının ürünlerini dünyanın her noktasına ulaştırıyoruz. İhracımıza, ülkemizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 30 bin kişiye istihdam yaratıyoruz. Bu etkinliğimizde Victoria’s Secret’in ünlü top modeli Frida Aasen’i podyuma çıkarttık. Ülkemizi hem uluslararası ticaret hem de turizm alanında tanıtmaktan ve fayda sağlamaktan dolayı gururluyuz.”

“Savaşlar var ama herkes geçim derdinde”

Hikmet Eraslan, 40 ülke ve 200 şehirden katılımcı ağırladıklarını belirtti ve ekledi: “İlk başladığımızda 5-6 ülkeden 45-50 kişilik bir gruptuk. Şimdi 120 firmaya, 5 bin kişiye ulaştık. 40 ülke, 200 şehirden katılımcı var. Filistin’den de İsrail’den de; Azerbaycan’dan da Ermenistan’dan da; Rusya’dan da Ukrayna’dan da katılımcılar var. Bazı ülkelerde savaş var ama herkes geçim derdindi. Herkes gelip burada ticaretini yapıyor, işini sürdürüyor.”