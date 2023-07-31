Techxtile Start-Up Challenge 2023 başvuruları başladı

EKONOMİ (BURSA) - UTİB’in tekstil sektöründe inovasyonu ve Ar-Ge'yi teşvik etmek, amacıyla Ar-Ge Proje Pazarı olarak başlattığı ve son 5 yıldır içeriğini zenginleştirerek, bir girişimcilik programına dönüştürdüğü TechXtile Start-Up Challenge, yeni teknoloji ve fikirlerle sahip genç girişimcileri sektöre kazandırmaya devam ediyor. Ölçeklenebilir, ticarileşmeye uygun ve yenilikçi projelerin yarıştığı ve desteklendiği bir platform haline gelen programda Level-Up ve Scale-Up kategorileriyle girişimcilerin sektöre kazandırılmasına da imkân sağlanıyor. Girişimcilerin potansiyelini desteklemek ve yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürebilmelerine imkân sağlamak için TechXtile Start-Up Challenge programını hayata geçirdiklerini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bu program, sektörümüzün geleceğini şekillendirecek olan genç girişimcilerimizin önündeki kapıları aralamak için tasarlandı. TechXtile Start-Up Challenge ile amacımız; sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir fırsatlar platformu oluşturmak. Yaratıcı projelere ev sahipliği yaparak ticarileşme süreçlerine destek vermek ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tekstil sektörü, ülkemizin temel ihracat alanlarından biridir ve sizlerin katkıları, bu alanda daha da ileriye gitmemize vesile olacaktır. UTİB olarak, bu yolda girişimcilerimize el uzatıyor, girişimlerinizin başarılı olması için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Milyon dolarlık değerlemelere ulaşıldı

TechXtile Start Up Challenge’a 2020 yılında katılarak birinci olan Duygu Yılmaz, 30 milyon dolar değerleme üzerinden 5 milyon dolarlık yatırım aldı. Bren isimli projesiyle finale kalan Çınar Laloğlu, yarışmanın ardından 12 milyon dolar, ileri teknoloji ısıtıcı kumaş projesiyle finalist olan Ayhan Propol ise 10 milyon dolarlık değerlemeye ulaştı. Yapay Zekâ Tabanlı Desen ve Doku Yazılımı ile 2021 yılında ikinci olan Özgencan Üstgül, 2.5 milyon dolar değerleme üzerinden 200 bin dolar, 2022 yılında Level-Up kategorisinde Yapay Zeka Tabanlı Sürdürülebilir Atık Yönetimi girişimiyle ikinci olan Güneş Sayıt, ise 1.33 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Aynı yıl Scale -Up kategorisinin ikincisi Görkem Astarcıoğlu’nun girişimi Giyilebilir ateş Ölçer ve Sağlık Takip Uygulaması ise 3 milyon dolar değerlemeye ulaştı.