Tekstil sektörü Bursa Textile Show'da buluştu

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık’ın Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğiyle 10’uncu kez düzenlediği Bursa Textile Show Fuarı, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 7 Eylül’e kadar sürecek fuarın açılışına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile sektör temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan BTSO Başkan Vekili İsmail Kuş, “180 firmamızla birlikte yaklaşık 51 ülkeden 300 civarında alıcıyı misafir ediyoruz. Bunun hem Bursa ekonomisine hem de firmalarımıza, sektörümüze ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tekstil sektörü zor günlerden geçiyor. Bu fuarla beraber firmalarımız ciddi anlamda ihracata katkı yapar” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da fuarın şehir adına ciddi bir kazanım olduğunu, Bursalı sanayicilerin de ihracatın gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise fuarın tekstil sektöründe yaşanan sıkıntıları bir nebze de olsa ortadan kaldıracağını, ilin tanıtımına da ciddi katkı sağlayacağını vurguladı. Türkiye’de 10.5 milyar dolar civarındaki tekstil ihracatının 830 milyon dolarının Bursa’dan karşılandığını belirten Demirtaş, Bursa’nın tekstilde önemli bir merkez olduğunun altını çizdi.