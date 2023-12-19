“Tekstilde ihracat pazar daralacak, istihdam düşecek”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Tekstil Sektörü Çalışma Komitesi’nin organize ettiği “Tekstilin Bugünü ve Geleceği” konulu etkinlikte konuşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “2019’da yüksek kapasiteler vardı. 2021’de de pandemi sonrası uzak doğudan Türkiye’ye dönen rakamlarla birlikte artışlar ama şimdi görüyoruz ki kapasite kullanım oranları yeniden düşüşe geçti. İstihdamda da yılsonunda 250 bin civarında bir kayıp bekliyoruz. Hazır giyim ve tekstil ihracatında düşüş gözleniyor. Pazarda küçülme bekleniyor ama çeşitlenme de olacak. İnfluencerlar gelecek, e-ticaret ve sürdürülebilirliğin etkisi artacak. Pazarda ticaretin şekli değişecek. Üretim, maliyet ve tüketici kaynaklı değişimler olacak” dedi.

“Pazarda tüketim yavaş olunca markaların tercihi de ucuz iş gücünün olduğu yerlere gitmek oluyor” diyen Gündemir, “Teknik tekstil ve dijitalleşme de önemli. İnovasyon, tasarım ve yeşil dönüşüme dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara en hızlı uyum sağlayabilecek olan ülke Türkiye” ifadelerini kullandı. Hızlı moda akımının Türkiye’nin lehine olduğunu belirten Gündemir, Avrupa pazarına yakınlığın Türkiye için bir avantaj olduğunu kaydetti. Ucuz işgücüne doğru kayışın sadece Türkiye’nin sorunu olmadığını vurgulayan Gündemir, “Tekstil işi bitmez. Marka bilinirliği artmalı, eğitim modeli sektörün iş gücü talebine göre planlanmalı, lojistik merkezler hedef pazarlara göre aktif edilmeli, üniversite sanayi işbirliği gelişmeli, atık ve atık yönetimi düzenlenmeli. Sektörümüzü orta gelir tuzağından çekip çıkarıp katma değerli yeni ürünler üretecek bir yapıya kavuşturmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

“Şartlar değişmeyecek, şartlara alışacağız”

Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Küçükçalık dünyadaki faiz oranlarının artmasının durgunluğa neden olduğunu vurgulayarak, iç pazarla ihracatın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ekosistem yaratmanın önemine işaret eden Küçükçalık, şunları söyledi: “Perakendede başarılı olanlara baktığımızda o sektörün kumaşı, ipliği de başarılı. Bunların inovasyonları perakendeye kadar yansıyor. Bu ekosistem içinde bir bütün var. Hammaddesi başarılı olanın perakendesi de başarılı oluyor. Bir ürünün satılması için önce pazara uygun ürün gerekli. Sonra o pazarda alım gücü gerekli. Maliyet sonra gelir. Önce üründe neredeyiz ona bakmamız gerekir. Üründe hammaddeden başlayarak inovasyon yaparsak daha fazla söz sahibi oluruz. Verimliliğe bakmamız önemli. En önemli şey iş modeli. Şartlar değişmeyecek. Şartlara alışacağız. Sisteme alışırken iş modelini bulacağız. En karlı, en doğru, en sürdürülebilir iş bulabildiğimiz yer bizim için çözümdür.”

Pandemi dönemine “Lale Devri” benzetmesi

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürü Barış Mert ise, pandemi döneminde hacimlerde yaşanan artışı “Lale Devri” olarak nitelendirdi. Sürdürülebilir tekstil hammaddelerinin kullanımına dikkati çeken Mert, “Teknoloji ve AB regülasyonlarına odaklı olmalıyız. Kalitemize inancımız tam. Tasarım, hız, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik var iş modelinde. Bir bütün olarak hareket etmemiz gerekli. Bu geçiş sürecinde devletin geçici yardımları olabilir” şeklinde konuştu.

BUSİAD Evi’nde gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban yaparken, toplantıda Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz ile Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A. Ş. Genel Müdürü Barış Mert konuşmacı olarak yer aldı.