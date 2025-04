Tekstilde inovatif projeler ödüllendirildi

Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen ödül törenine TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin yanı sıra birlik başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Moderatörlüğünü Ufuk Batum’un yaptığı programda konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “TechXtile Challenge her geçen yıl gelişiyor, dönüşüyor. Bu yıl, girişimciliğe olan bakış açımızı sadeleştirerek daha odaklı ve yalın bir yapı ile ilerlemeyi tercih ettik. Genç yeteneklerin özgün fikirleriyle buluştuğumuz bu programda; sürdürülebilirlik, teknoloji ve yenilik odaklı üretim anlayışına güçlü mesajlar taşıdığına inanıyoruz. Başvuruların niteliği ve projelerin ulaştığı seviye, bu yönde attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Ödül alsın ya da almasın, fikirlerini hayalden gerçeğe taşıma cesareti gösteren tüm katılımcılarımız, bize göre bu yolculuğun gerçek kazananlarıdır. TechXtile Challenge sadece bir yarışma değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır. Birlikte, hayallerin ürüne, fikirlerin geleceğe dönüştüğü bir dünyayı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Pınar Taşdelen Engin, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) bir çok kurum ve kuruluşun destek verdiğini hatırlatarak, “Bu kurumların güç birliği ile ortaya çıkan sinerji etkinliğimizin her geçen yıl daha da büyüyerek bir marka haline gelmesini sağladı” diye konuştu.

Level-Up birincisi Faruk Olpak

Fikir aşamasındaki projelerin yarıştığı Level Up kategorisinde birinciliği “Leno Gücüsünde Yenilikçi Tasarımlar ve Performans Artışı” isimli projesiyle Faruk Olpak kazandı. Fikir aşamasını geçmiş, ticarileşmiş projelerin katıldığı Scale Up kategorisinde ise birinciliğe” M-Based” isimli projesiyle Mehmet Görkem Gökoğlu ve ekibi ulaştı. Kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi için her yıl verilen Kadın Girişimci Özel Ödülünü “Creative Destruction – Bu Proje Yok Edilmek İçin Yaratılmıştır” projesiyle Birce Avcu kazandı. Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü Moda Tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü “Soilbiom” isimli projesiyle Atakan Yıldız ve ekibi kazandı.

İnovasyon Ligi şampiyonları Almaxtex ve Kipaş

TechXtile Platform çatısı altında gerçekleştirilen, firmaların, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin inovasyon odaklı projelerinin yarıştığı TechXtile İnovasyon Ligi’nin şampiyonları ise Almaxtex ve Kipaş oldu. En Sürdürülebilir Proje Ödülünü Almaxtex alırken, Kipaş Tekstil ise En İnovatif Proje ödülünü almaya hak kazandı.