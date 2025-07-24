Giyim işçisi de üretime destek istiyor

MEHMET KAYA/ANKARA

HAK-İŞ’e bağlı Öz İplik- İş Başkanı Rafi Ay, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyimde ciddi bir süreçten geçtiğini, istihdam kaybı yanında firma kapanmalarının yoğunlaştığını belirtti.

Türkiye’de üretimin korunması için acil önlem talep eden Rafi Ay, ihracattaki düşüş ve ithalattaki artışın, Türkiye’nin küresel güçte olduğu bir sektörde ciddi bir risk altında bulunduğunu kaydetti. Türkiye’den yurt dışına işletme göçünün devam ettiğini hatırlatan Rafi Ay, “Menşe (üretim yeri) değiştirilerek Türkiye’ye ürün geliyor. Çin malı, Çin malı olarak gelmiyor, gümrüksüz olarak geliyor. İmalat maliyetinden daha düşük paralarla geliyor. İmalatçı da ‘ucuza kumaş geliyor, bunu kullanırım’ diyor.

Buradan politika oluşturanlara sesleniyorum. Belli ülkelere gümrük duvarı yükseltilmeli, menşe değiştirilmiş ürünlerin nerelerden geldiğini, hangi ülkeler üzerinden geldiğine bakmak gerekiyor” dedi.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Ankara’da gazetecilerle sendika genel merkezinde bir araya gelen Rafi Ay, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, tekstil, hazır giyim ve deriden oluşan işkollarında ise kriz olarak nitelenebilecek sorunların yaşandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı: “Küçük, büyük demeden sektörde çünkü bir iş yeri kapanınca sadece kendisi kapanmıyor. Ona iş yapanlar, işte fason üreticiler vesaire hepsi kapatmak ve zorunda kalıyor, hepsi işsiz kalıyor. Menşe saptırma-değiştirme, sektörümüzü çok ciddi anlamda etkilemeye başladı. Tarife savaşları ülkemizde imalatını yaptırmaktan vazgeçip, yine Asya bölgesine ya da Kuzey Afrika bölgesine dönmesine sebebiyet verdi."

Sektörün istihdam, kadın istihdamı ve ihracat katkısı nedeniyle vazgeçilemez olduğunu, gelişmiş ülkelerin dahi tekstil-hazır giyime yatırım yapmaya başladığını belirten Rafi Ay, istihdamı koruyacak şekilde sektörün desteklenmesini, örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasını, markalaşma ve gümrük önlemleriyle korumanın gerektiğini belirtti.