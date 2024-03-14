TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kağan Yaşa seçildi

Türkiye’de araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 22’nci Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

İki yıl sürecek yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlendiği toplantıda, 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten İnan Ekici, koltuğunu Kağan Yaşa’ya devretti.

TOKKDER’in yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı

TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa

Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün

Escar Genel Müdürü Nora Karakaş

Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör

ALD Automotive / LeasePlan Türkiye Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay

Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem

Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat

Zeplin Car Rental Genel Müdürü Hakan Sevim

Europcar Mobilite Grup Türkiye CEO’su Fırat Fidan

Filokur Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları da Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün oldu.

İsim değişikliği önerisi genel kurulda kabul edildi

Öte yandan toplantıda, derneğin isim değişikliği için bir öneri de gündeme geldi. Bu kapsamda, derneğin isminin "Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği” olarak değiştirilmesi yönünde bir tüzük değişikliği önerisi de genel kurulun onayına sunuldu.

Genel kurulun öneriyi kabul etmesiyle derneğin yeni isminin "Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği" olmasına karar verildi.