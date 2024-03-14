TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kağan Yaşa seçildi
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kağan Yaşa seçildi.
Türkiye’de araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 22’nci Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.
İki yıl sürecek yeni dönemde görev alacak yönetim, denetim ve disiplin kurullarının belirlendiği toplantıda, 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten İnan Ekici, koltuğunu Kağan Yaşa’ya devretti.
TOKKDER’in yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı
TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürü Kağan Yaşa
Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici
Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün
Escar Genel Müdürü Nora Karakaş
Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör
ALD Automotive / LeasePlan Türkiye Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay
Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem
Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat
Zeplin Car Rental Genel Müdürü Hakan Sevim
Europcar Mobilite Grup Türkiye CEO’su Fırat Fidan
Filokur Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları da Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün oldu.
İsim değişikliği önerisi genel kurulda kabul edildi
Öte yandan toplantıda, derneğin isim değişikliği için bir öneri de gündeme geldi. Bu kapsamda, derneğin isminin "Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği” olarak değiştirilmesi yönünde bir tüzük değişikliği önerisi de genel kurulun onayına sunuldu.
Genel kurulun öneriyi kabul etmesiyle derneğin yeni isminin "Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği" olmasına karar verildi.