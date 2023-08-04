TSB'de geçici başkan Taylan Türkölmez oldu

Selçuk ALTUN

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten dün ayrılan Genel Müdür Atilla Benli'nin bu ayrılık sonrasında kanun gereği Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı görevi de son buldu. 2 ay içerisinde gerçekleşecek başkan seçimli olağanüstü genel kurula kadar birliğin başında Taylan Türkölmez yer alacak.

TSB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılan açıklamaya göre; Genel Müdür Atilla Benli görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Şirket, konuyla ilgili gerekli bildirimi “Kamuyu Aydınlatma Platformu”na (KAP) yapmıştır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre; ülkemizdeki sigorta sektörünün rehber kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Başkanı’nın üye şirketlerin temsil yetkisi olan katılımcıları arasından seçilmesi gerekliliği söz konusudur. Bu durum, Sayın Benli’nin TSB Başkanlığı görevinin de sona erdiği anlamına gelmektedir.

İki ay içinde olağanüstü genel kurula gidilerek yeni başkan seçilecek. Bu süre içerisinde TSB Başkanlığı görevini, TSB Başkan Yardımcılarından Taylan Türkölmez vekaleten üstlenecek.

TSB ailesi olarak, geniş birikimi ve vizyonuyla 4 yıl boyunca hayata geçirdiği değerli çalışmaları için TSB yönetimi ve sektör adına teşekkürlerimizi sunar, syın Benli’ye başarılarının devamını dileriz."