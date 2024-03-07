Bursa, uzak pazarlardan turist getirmeye çalışacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, geçen yıl Bursa’nın 1.2 milyonu yerli, 336 bini yabancı olmak üzere 1.5 milyon turist ağırladığını, gece konaklama ortalamasının 1.82 olduğunu açıkladı. Murat Saraçoğlu, Bursa’da 323 adet otel, 13 bin 758 oda, 28 bin 429 yatak kapasitesi bulunduğunu, 13 adet de 5 yıldızlı otel yer aldığını dile getirerek, “Konaklama altyapısı olarak gayet güzel zincir otellerimiz var. Ancak geçen yıl turist alımı konusunda istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Bursa’da turist sayısının arttığını ancak konaklama sayısının artmadığını görüyoruz. Hedefimiz paydaşlarımızla birlikte konaklama sayısını da artıracak şekilde Bursa’yı yeni pazarlama modelleriyle tanıtmak olacak. Bunun için de yeni rotalar oluşturuyoruz” diye konuştu.

Bu çerçevede özellikle yurt dışından turist getirme konusuna odaklandıklarını anlatan Saraçoğlu, ana ülkelerin Ortadoğu pazarı olduğuna işaret ederek Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Moldova gibi çevre ülkelerden, ayrıca Sri Lanka, Çin ve Kore gibi uzak destinasyonlardan da turist getirmek ve Bursa’yı tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bursa’ya en fazla turistin sırasıyla Endonezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Malezya ve Almanya’dan geldiğini vurgulayan Saraçoğlu, “Sri Lanka, Endonezya ve Malezya ile birlikte yeni pazarlardan biri. Çin’e yöneldik. Fahri konsolosluklar aracılığıyla tanıtımlar düzenliyoruz. Bu yıl Bursa’yı Londra’da tanıtacağız. Özellikle sağlık turizmini öne çıkaracağız. Yurt içinde de Çanakkale ve Bursa arasında yeni bir destinasyon oluşturup özellikle Bulgaristan ve Balkan ülkeleri için yeni bir turizm rotası haline dönüştürmek istiyoruz” dedi.

“Yenişehir, hac-umre için merkez olabilir”

Murat Saraçoğlu, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın İstanbul’a yakınlığı ve İstanbul’daki havaalanlarının uluslararası uçuşlardaki merkezi konumu nedeniyle handikaplara sahip olduğunu, havalimanının bölgenin hac ve umre turizmine yönelik bir merkez haline getirilerek değerlendirilebileceğini ifade etti. Saraçoğlu, “2023 yılında Yenişehir Havalimanı’nı iç hatlardan 173 bin 947, dış hatlardan 21 bin 468 yolcu olmak üzere toplam 195 bin 415 yolcu kullandı. Yenişehir Havalimanı sürekli eleştirilen bir yerdir. İç hatlarda 373 bin yolcu iniş yaptı. Toplamda 195 bin 415 yolcu almıştır. Havalimanı işletmeciliği ağır maliyetleri olan bir sektör. Bursa’da Yenişehir’in etkin hale gelmesi çok büyük katkı sağlar. Fakat istediğimiz alımı gerçekleştiremezsek çok maliyetli olur. Bizim TÜRSAB olarak önerimiz bölgenin hac-umre havalimanı olmasıdır. Bu sayede Bursa’nın inanç turizminden daha fazla pay alabilir” dedi.

“Dağ ilçelerini sanayiye kaptırmak istemiyoruz”

Murat Saraçoğlu TÜRSAB Güney Marmara olarak geçen yıl başlattıkları “Herkes Kendi Şehrinin Turisti Olsun” projesiyle akademik odalar, iş insanları, öğrenciler gibi toplumun her kesimini Bursa’nın turistlik değerleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. “Dağ ilçelerini sanayiye kaptırmak istemiyoruz” diyen Murat Saraçoğlu, özellikle eko turizm, hasat turizmi, rafting, trekking gibi etkinliklerle dağ ilçelerinin kalkınması için projeler geliştirilmesi gerektiğini anlattı. TÜRSAB olarak nitelikli personel ihtiyacının karşılamak için de harekete geçtiklerinin altını çizen Murat Saraçoğlu, Eğit-İstihdam Et projesi kapsamında Turizm ve Seyahat Danışmanlığı Eğitimi başlatarak gelecek kadroları oluşturmayı, gençleri sektöre kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Saraçoğlu ayrıca gastronomi turizmi ve Uludağ’ın 4 mevsim turizme açılmasıyla ilgili de çalışmalar yürütülmesinin önemine işaret etti.

Bursa’nın turizmde 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 hedeflerinin konuşulduğu toplantıya TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Erol Bodur, Nihal Gak, Gülşen Erice, Engin Balta, Ekrem Aladağ, Muhammet Tamdeğer, Kağan Beğenilir, Burcu Erkmen, Nilay Demirayak, Ceyhun Şentürk ve Zeynep Karahan da katıldı.