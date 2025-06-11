Trabzon gözünü uzak doğuya dikti

Diğer sektörlerde olduğu gibi turizm alanında öne çıkartacak çalışmalara hız veren Trabzon, son olarak oluşturduğu bir heyetle gittiği Çin’de sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparak şehrin adeta tüm yönleriyle sunumunu yaptı. Heyet ayrıca Çinli turistlerin damak tadı ve alışkanlıkları, konularla ilgili de istişarede bulundu heyet, ayrıca Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Kent turizmine yeni bir pazar kazandırma çalışmaları kapsamında Çin'in Shaanxi eyaletinde düzenlenen Xi'an İpek Yolu Uluslararası Turizm Fuarı'na katılan Trabzon heyeti, başkent Pekin'de çeşitli temaslarda bulundu. Türkiye'ye turist gönderen Çin'in önde gelen 15 seyahat acentesi ile yapılan toplantıda şehrin turizm potansiyeli tanıtıldı. Çin ile turizmde yeni bir sayfa açtığını belirten TTSO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, "İlk adım atıldı. Çin'deki turizm acentesi temsilcilerini Eylül ayında Trabzon'a davet ettik, onları şehrimizde ağırlayacağız ve Trabzon'daki turizmcilerle ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağlayacağız" dedi.

Trabzon tarihi ipek yolu üzerinde köklü bir şehirdir

Pekin de Çin'li acentelerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ede eden Baş, "Trabzon, Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yer alan, tarihi İpekyol'unun önemli duraklarından olan köklü bir şehirdir. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri, zengin mutfağı ve misafirperver halkı ile turizm, açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Uzungöl, Sümela Manastırı gibi doğa harikası destinasyonlarımız, özellikle doğa ve kültür turizmi meraklıları için eşsiz deneyimler sunmakta “ diye konuştu.

Çin seyahat acenteleri ile iş birliği yapmayı istediklerini belirten Baş, Çinli seyahat acentelerine yaptığı konuşmada, Trabzon'da turizm alanında faaliyet gösteren 300'ün üzerinde seyahat acentesi ve 400'den fazla konaklama hizmeti sağlayıcısı bulunduğunu vurguladı. TSO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, "Trabzon'da üyelerimiz ile Çinli seyahat acenteleri arasında iş birliği ve diyalog imkanlarını geliştirmek adına çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. İnanıyoruz ki karşılıklı kuracağımız güçlü bağlar hem Trabzon turizmine hem de sizlerin portföylerine katkı sağlayacaktır. Son yıllarda Çin ile olan ilişkileri geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Şehrimizin güzelliklerini Çinli misafirlerimizle buluşturmak bizler için büyük mutluluk olacaktır. “ dedi.