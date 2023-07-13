Kira bedeli otel fiyatlarıyla yarışıyor

TSKB Gayrimenkul Değerleme, gayrimenkul sektörünün 2023 yaz trendlerine yönelik bir araştırma yaptı. Türkiye'nin yazlık bölgelerindeki kiralamaları, konut fiyat artış oranlarını ve yabancılara konut satış verilerini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün durumuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Maya, Alanya, Kemer, Foça ve Bodrum'un konut fiyatlarında artış oranları ile zirvede yer aldığını belirterek, aylık kira fiyatlarının bazı ilçelerde otellerle ev kiralarını benzer seviyelere getirdiğini ifade etti. Yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği ilçenin Alanya olduğunu aktaran Maya, "Yaz aylarıyla birlikte tatil amaçlı yazlık kiralamalar ve oteller herkes için önemli bir konu haline geldi. Ege ve Akdeniz kıyılarında en çok tercih edilen ilçelerin, İzmir genelinde Çeşme, Karaburun, Urla, Foça, Muğla genelinde Bodrum, Fethiye, Datça, Marmaris, Aydın genelinde Didim ve Kuşadası ile Antalya genelinde ise Alanya, Kaş ve Kemer olarak dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bahsi geçen ilçelerde yaz sezonu boyunca kiralamalar 15 günlük, aylık ve 3 aylık olarak tercih ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum'da artış yüzde 55'i aştı

Maya, İzmir'de Urla, Çeşme, Karaburun ve Foça ilçelerinde son 6 aylık veriler değerlendirildiğinde, İzmir'in yazlık kesimlerinden Foça'da birim satış verilerindeki artışın yüzde 80, Çeşme'de yüzde 30, Urla'da yüzde 45, Karaburun'da ise yüzde 35 civarında olduğunu belirterek, “Muğla'da ise Bodrum ilçesi artış grafiğinde yüzde 55 fiyat artışı ile il bazında ilk sıradaki yerini koruyor. Muğla’da Bodrum ilçesini, Fethiye ve Marmaris ilçeleri yüzde 50 fiyat artışı ile Datça ilçesi ise yüzde 30 fiyat artışı ile takip ediyor" dedi.

Turizm tesislerinin konaklama ücretlerinde yaptığı artışların son 2 yıldır yazlık bölgelerdeki trendleri değiştirdiğini aktaran Maya, "Temmuz ayı geneli değerlendirildiğinde bahsi geçen ilçelerde yer alan yazlık evlerde aylık kiralamalar minimum 30 bin TL/ay civarında gerçekleşirken Antalya ilinde Kaş ve Kemer ilçelerinde aylık kira bedelleri aylık 75 bin-90 bin TL aralığına kadar Bodrum'da ise standart bakım durumunda ve kısmen denize mesafeli yazlıklar için aylık kiralamalar aylık 60 bin-80 bin TL arasında gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Maya, denize yakın konumlarda ise aylık kiraların 200 bin TL'ye kadar çıktığını belirterek, şunları kaydetti: "Butik otel fiyatları ise tüm bölgelerde temmuz ayı genelinde oda fiyatı olarak günlük en az 2 bin 500-3 bin TL aralığında. Gecelik bedeller otel kalitesi, konumu ve bakım durumu dikkate alındığında çok daha yukarılara çıkabiliyor. Bu doğrultuda özellikle kalabalık aile tatillerinde hem yerli hem de yabancı turistler tarafından aylık kiralamalar sıklıkla tercih ediliyor. Temmuz ayı verileri değerlendirildiğinde Fethiye, Karaburun, Datça gibi ilçelerde ev kiralamanın gecelik bazda daha avantajlı olduğu görülüyor. Kaş, Kemer ve Alanya ilçelerinde ise sezonluk ev kiralamasının otel fiyatları ile yarıştığı söylenebilir. Antalya’daki yüksek kira artışında yabancı talebinin de etkisi görülüyor.

Satın almalarda Rusya ilk sırada

Yabancılara satışlarda Rusya vatandaşları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer alıyor. Rusya vatandaşları geçtiğimiz yıl 16 bin 312 adet ile yabancıya satışlarda yaklaşık yüzde 24'lük bir paya sahip iken bu yılın ilk 5 ayında payı yüzde 34'e yükseldi. Antalya ilçelerinde görülen kira artışlarında da rolü olan bu talebin ilçe bazında dağılımına bakıldığında Alanya zirvede yer alıyor. Alanya, Türkiye’deki tüm ilçeler bazında da en yüksek yabancıya konut satışı yapılan ilçe durumunda. Rusya vatandaşları tarafından en çok tercih edilen bir diğer il ise Mersin. Mersin'in Erdemli içesinde geçtiğimiz yıl 951 adet satış gerçekleştirilirken bu yıl ilk 4 ayda satış sayısı 368 oldu. Mersin’in önde gelen ilçelerinden Mezitli'de ise geçtiğimiz yıl Rusya vatandaşlarına 1.312 adet konut satışı yapılırken bu yılın ilk 4 ayında 439 adet konut satışı gerçekleşti."