Trabzon'da 169 yıldır değişmeyen lezzet

Tarihi Kalkanoğlu Pilavının 5. Nesil nöbetçisi olan Arda Kalkanoğlu, Osmanlı sarayında hazırlanan ve lezzeti neredeyse iki asır öncesine dayanan pilavı, şehre gelen konuklar için başlıca uğrak yeri olmuş. KTÜ mezunu olan Arda Kalkanoğlu, “ Ben tam 20 yıldır, beşinci nesil olarak bu pilavın nöbetçisiyim. Elimizden geldiğince atalarımızın, dedelerimizin emanetine sahip çıkıp aynı tat ve lezzetti misafirlerimize ikram ediyoruz “ dedi.

Yıllardır Trabzon’un Moloz mevkiinde faaliyet gösterdiklerini anlatan Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısının 5. Nesil nöbetçisi Arda Kalkanoğlu, ailesinin yıllar önce Türk Patent Enstitüsünden patentini aldığı pilavı sonuna kadar yaşatacaklarını belirterek ” Nöbet sırası bende 20 yıldır tencerenin başında ben varım. Bende çocuklarıma geçecek bu tarihi burada yaşatmaya devam edeceğiz “ diyor.

Tarihi Kalkanoğlu pilavının hikayesi şöyle:

1853’de Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı ordusu Trabzon limanı vasıtası ile Trabzon’da toplanır ve bu arada Kars, Ardahan, Ağrı, Batum ve Kafkasya’daki cephelere buradan ihtiyaç maddeleri ve erzak dağıtımı yapıldı.

Osmanlı'nın birçok probleminin olduğu bu dönemde ordunun en çok sıkıntısını çektiği şeyler yiyecek ve giyecek idi. Yiyecek olarak askere her gün ancak pilav-hoşaf ve ekmek verilebiliyordu. Bu durumu gören o zaman ki Trabzon Valisi Osman Efendi Padişah’tan çok iyi bir pilavcı başı ister. Padişah daha evvel tanıdığı ve pilavını çok sevdiği Çarşıbaşı İlçesine bağlı Kadıköy’de ikamet eden Kalkanoğlu lakaplı Süleyman Ağa’dan Trabzon’a gelmesini ister. Zaten Türk sofrasında pilavın vazgeçilmez bir yeri vardır.

Bundan sonra Trabzon’da toplanan ve cepheye giden askere devamlı pilav yapan Kalkanoğlu lakaplı Süleyman Ağa’nın pilavını çok beğenen Vali Osman Bey’in bu pilavdan halkımda yemeli demesi üzerine pazar kapı mevkiinde halka pilav dağıtmak için bir aş evi açılır. Halka bedava pilav-hoşaf dağıtmak için bir aşevi açılır. Halka bedava pilav-hoşaf dağıtılır.

Vali bir gün aşevini ziyaret eder ve dağıtım sisteminden rahatsız olur. Süleyman Ağa’ya dönerek ‘Süleyman Ağa pilavın böyle dağıtılması adil değil o nedenle pilavı eşit miktarda vermek için terazi ile tartarak verin’ diye emir verir.

O günden bugüne terazi ile tartılarak verilen pilav 1854 Kırım Harbi'nin sona ermesinden sonra Süleyman Ağa halkın baskını ile aynı mevkide 'Kalkanoğlu Pilav' adı altında yine profesyonel olarak pilav yapmaya devam eder. Nesiller boyu hayatiyetini devam ettirerek sadece pilav ve hoşaf satışı yapan Kalkanoğlu pilavı l1856 yılında beri aynı mevkide hizmet vermektedir.