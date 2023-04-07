Türk vatandaşları yurtdışında gayrimenkul yatırımlarına yöneliyor

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Gayrimenkul sektöründe pazarlama ve satış danışmanlığı veren Vesta Global, 2017 yılında Teuta Narazan ve Armağan Akyüz tarafından kuruldu. İş ortakları ile oturma izni ve vatandaşlık programlarından, farklı kıtalarda rezidans projelerine kadar geniş bir yelpazede çalışan şirket; otel ve turizm yatırımlarından ticari mülklere, maden ocaklarından tarım arazilerine, şehir dairelerinden okyanusta adalara, Avrupa’da şatolardan, Alp’lerde chalet’lere, İtalya’da üzüm bağlarına kadar oldukça geniş bir portföyde hizmet sunuyor. Vesta Global kurucu ortakları Teuta Narazan ve Armağan Akyüz, “Tüm kapıları kapanan Ruslar Türkiye’ye yöneliyor. Bu durum doğal olarak küresel gayrimenkul pazarının büyümesine neden oluyor. Pazar, önümüzdeki yıllarda da çok canlı olacak” diyorlar. Nazaran ile Akyüz’ün verdiği bilgiler şöyle:

Küresel gayrimenkul pazarı büyüyor

“Global yatırımcıların, ülkeleri dışında aldığı gayrimenkuller sebebiyle dünyada oluşan piyasa büyüklüğü her geçen yıl pazarı önemli ölçüde büyütüyor. Pazar büyüklüğü 2021 sonu itibariyle 400 milyar doları aştı. 2022 rakamının da yaklaşık yüzde 20 büyüme kaydettiğini görüyoruz. Bu pastada en büyük payı ise; Amerika, İngiltere, İspanya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler alıyor. Son yıllarda, pandemi, küresel ekonomik krizler, politik liderlerin kararları gibi nedenler gelişmiş ülkeleri daha içe kapalı bir hale getirdi. Bu durum diğer ülke vatandaşlarının bu ülkelere olan dolaşımını, oturum süreçlerini ve sermaye transferini zorlaştırıyor, kısıtlıyor. Buna karşı ise küresel ölçekte birçok insan gayrimenkul yatırımlarıyla birlikte verilen oturum, vatandaşlık programlarıyla bu kısıtlamaları aşıyor. Çin ve Hindistan vatandaşları gayrimenkul alımıyla sunulan vatandaşlık ya da oturum programlarını en çok tercih edenlerin başında geliyor. Yeni vergi uygulamalar nedeniyle ABD ve Fransa vatandaşları, Brexit sonrası AB ülkelerinde oturum elde etmek isteyen İngiliz vatandaşları son dönemde oturum ve vatandaşlık programlarına dâhil oluyor. Rusya -Ukrayna savaşının sonuçlarının da ciddi bir etkisi oluyor. Ukraynalılar daha çok Avrupa programlarına yönelirken, tüm kapıları kapanan Ruslar Türkiye’ye yöneliyor. Bu durum doğal olarak küresel gayrimenkul pazarının büyümesine de neden oluyor. Yukarıda saydığım nedenlerin kısa ve orta vadede değişmesi pek mümkün görünmüyor. Bu da bize pazarın önümüzdeki yıllarda da çok canlı olacağını, büyümesini sürdüreceğini gösteriyor.”

İstanbul’da gayrimenkul fiyatları Avrupa şehirleriyle yarışıyor

“Son iki yılda hızlı yükselen emlak fiyatları sebebiyle, Türkiye’de konut almak zorlaşıyor. İstanbul’da gayrimenkul fiyatları Avrupa şehirleriyle yarışıyor. Bunun sonucu olarak, İstanbul’da yeni bir konut almak yerine Yunanistan, Portekiz, İspanya gibi Avrupa Birliği ülkelerine, İngiltere ya da ABD gibi ülkelerde konut edinme eğilimi artıyor. AB ülkelerinde yapacağınız gayrimenkul yatırımı, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım, vatandaşlık ve yüksek kira getirisi gibi birçok avantaj sağlayabiliyor. Bu da yurtdışında konut alımını teşvik eden unsurlar olarak dikkat çekiyor. Yüksek getirili gayrimenkul yatırımı isteyen, çocukları için iyi bir eğitim kariyeri planlayan, uluslararası yatırımlarını daha sağlıklı yönetmek isteyen Türk vatandaşları yurtdışında gayrimenkul yatırımlarına yöneliyor. Bu trende katılan Türk vatandaşları için de Vesta Global olarak talep odaklı çözümler sunuyoruz.”

Göç olgusu ortadan kalkıyor

“Yurtdışı gayrimenkul yatırımı yapmanın birçok avantajı bulunuyor. Bunlardan ilki hiç şüphesiz, yaşadığınız şehri terk etmeden, alıştığınız hayatı bırakmadan dünya vatandaşı oluyorsunuz. Oturum ve vatandaşlık programları dolaşımdaki vize engelini ortadan kaldırırken, sermaye ve insan hareketliliğini kolaylaştırıyor. Bütün bu programlarda vatandaşlık ya da oturum izni alınan ülkelerde yaşamanın zorunlu olmaması sayesinde göç olgusunu ortada kaldırıyor. Bu programlarla yatırım yapanlar işlerinin olduğu şehirlerde yaşamaya devam ediyor. Bir diğer önemli avantaj da döviz bazında yüksek kira getirisi sağlayabilmek. Bu da yaptığınız yatırımın daha kısa sürede geri dönmesini sağlıyor. Vesta Global, alternatif yatırım kanallarını en doğru hukuki süreçlerle buluşturarak yurtdışı bankalardan kullanabileceğiniz düşük faizli döviz bazında kredi ile sizi yurtdışında hem ev sahibi hem de pasaport sahibi yapıyor.”

■ Golden Visa seyahat özgürlüğü sağlıyor

“Golden Visa’yı, AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı için yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık hakkına sahip olma programı olarak niteleyebiliriz. AB’de başlayan ve özellikle İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeleri olumsuz bir şekilde etkileyen ekonomik krizin ardından yine bu üç ülke ve Malta’nın Golden Visa programında öncü ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Golden Visa programı, öncelikle seyahat özgürlüğü tanıyor. Program sadece AB ülkelerinde değil, 150’den fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı tanıyor. Gayrimenkul yatırımınızdan Euro bazlı kira elde etme imkânının yanı sıra AB ülkelerinde ticaret ve çalışma hakkı da tanıyor. Golden Visa’nın sunduğu haklardan yatırımcının eşi, 21 yaşına kadar olan veya okuyan çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ebeveynleri de faydalanabiliyor. Yunanistan için 250 bin Euro değerinde yapılacak bir gayrimenkul yatırımıyla AB serbest dolaşımı elde edebiliyorsunuz. Bu yatırım miktarı Portekiz’de 280 bin Euro’dan başlarken, İspanya’da 500 bin Euro’yu buluyor.”