2023’ü rekor ciro ile kapatan Petlas’tan yeni fabrika yatırımı

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, yenilikçi lastikleri, fabrika yatırımları, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile büyümeye devam ediyor. Başta Avrupa ve ABD pazarı olmak üzere 130’dan fazla ülkeye gerçekleştiren ve 2023 yılını 14 milyar 662 milyon TL ciro ile kapatan Petlas, 2024 yılında başlayacak olan yeni fabrika yatırımı ile üretim kapasitesini ve istihdamı kademeli olarak artırmayı planlıyor.

2023 yıl sonu verilerini değerlendiren AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Özcan, “Petlas olarak 300 farklı desen ve 3500 farklı ebatta ürettiğimiz üstün nitelikli lastiklerimizle, sadece ülkemizde değil, dünya çapında 130’dan fazla ülkeye uzanan ihracat pazarlarımızda da güçlü konumumuzu her gün daha da geliştiriyoruz. Küresel rekabet gücüne sahip bir Türk markası olmanın yanı sıra, savunma sanayiine yönelik Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla bu alanda da üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. 2023 yılında 14 milyar 662 milyon TL’lik bir ciroya imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızı sürdürerek ve pazardaki değişimlere öncülük ederek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

20 milyon dolarlık akıllı depo yatırımı

2023’de hayata geçirdikleri 20 milyon dolarlık yeni akıllı depo yatırımı ile toplamda 106 bin metrekarelik alana ve ek 1 milyon adet binek lastik depolama kapasitesine ulaştıklarını belirten Özcan, “2023 yılında 16 yeni ürün, 248 yeni ebat geliştirdik ve 16 yeni savunma sanayi projesinde yer aldık. Sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde 2023’ün ilk altı ayında 38 bin 640 ton atık suyu kazandık. Bunun yanı sıra fabrikamızın çatısının uygun olan alanlarını ve üretim tesisimizin bulunduğu arazinin atıl ve marjinal kısmına güneş enerji santrali (GES) yaparak temiz elektrik enerjisi üretimine geçtik. Ekim ayı içerisinde Petlas fabrikamızın çatısında tamamlanan GES projemizle, yaklaşık 56 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı GES panelleri ile kaplamış olduk. Bu en yakın rakibimizden 7 kat daha büyük bir alanı temsil ediyor. GES panellerimizin kurulumunun tamamlanmasıyla yıllık toplam 40 bin MW saat elektrik üretimi gerçekleştirir hale geldik.” diye konuştu.

Yeni fabrika ile üretim kapasitesi 100 ton aratacak

2024 yılında sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlara ve projelere devam edeceklerini belirten Özcan, “Kırşehir’de kurmayı planladığımız 553 milyon dolarlık fabrika yatırımımızın ilk adımlarını 2023 yılında attık. Ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı temel öncelik haline getiren bir marka olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Binek ve hafif ticari araçlar için yeni nesil lastik üretim teknolojilerine sahip olacak fabrikamız 3 fazdan meydana gelecek. 1. fazın devreye giriş tarihini Haziran 2016 olarak bekliyoruz. Fabrikanın bu fazda yıllık 3 milyon adet üretim kapasitesi olacak. Ocak 2028’de devreye girmesini planladığımız 2. fazda toplam üretim kapasitesi yıllık 5 milyona çıkacak. Haziran 2029 olarak öngördüğümüz son fazın tamamlanmasıyla yeni fabrikamızın 10 milyon adet yıllık üretim kapasitesine sahip olacağını tahmin ediyoruz. Endüstri 5.0 makine parkur ve envanterlerine sahip olacak yeni fabrikamız mevcuttaki fabrikamıza ek 100 bin ton ilave üretim artışı sağlayacak. Böylece toplamda üretim tonajımızı yıllık 340 bin tona çıkaracağız. Ayrıca, yeni fabrika yatırımıyla birlikte yaklaşık 2 bin kişiye de yeni istihdam fırsatı sunacağız. Bu sayede içerisinde bulunduğumuz büyüme trendine uygun olarak sağladığımız istihdamı, yeni yılda daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.