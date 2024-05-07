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ABD Federal Havacılık İdaresi'nden Boeing'e soruşturma

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarına yönelik denetim süreçlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
AA
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ABD Federal Havacılık İdaresi'nden Boeing'e soruşturma
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FAA'dan yapılan açıklamada, nisan ayında Boeing'in gönüllü olarak bazı 787 Dreamliner uçaklarında kanatların gövdeyle birleştiği yerde yeterli bağlantı ve topraklama olduğunu doğrulamak için gerekli denetimleri tamamlamamış olabileceğini bildirmesinin ardından şirket hakkında bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Boeing'in denetimleri tamamlayıp tamamlamadığı ve şirket çalışanlarının uçak kayıtlarında sahtecilik yapıp yapmadığının araştırıldığı aktarılan açıklamada, şirketin aynı zamanda üretim sistemindeki 787 uçaklarının tamamını yeniden incelediği ve hizmetteki filoya yönelik bir plan oluşturması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, FAA'nın soruşturma devam ederken hava yolu yolcularının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacağı vurgulandı.

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