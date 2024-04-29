THY, 235 uçak alımı için Airbus ve Boeing ile görüşüyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY-Airbus-Rolls Royce işbirliğiyle uygulamaya alınacak Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı'nın tanıtım toplantısındaki açıklamalarda bulundu.

235 uçak için hem Airbus hem de Boeing'le müzakere ettiklerini belirten Bolat, "Boeing'deki üretim sıkıntıları ve kalite problemi sürüyor, sorunların sona ermesini bekliyoruz onun için filo planımızdaki 235 uçak için karar verirken acele etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bolat, THY'nin her zaman Airbus ve Boeing arasında dengeli bir politika izlediğini kaydetti.