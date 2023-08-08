AgeSA’dan yılın ilk yarısında 930 milyon TL kâr

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. AgeSA, yılın ilk yarısında BES’te yüzde 98 büyümeyle 100 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. Hayat ve ferdi kaza üretiminde 3,2 milyar TL prim üretimine gerçekleştiren şirket, sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi başardı. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre, şirketin 2023 ilk yarı net dönem kârı ise 930 milyon TL oldu.,

“Finansal sürdürülebilirlik için çalışıyoruz”

Yılın ilk yarısını büyümeyle kapattıklarına dikkat çeken AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “BES’te olduğu gibi hayat ve ferdi kaza üretiminde de büyümeye devam ediyoruz. Hedeflerimize odaklanarak yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde, fon büyüklüğü ve prim üretiminde özel sektör şirketleri arasındaki liderliğimizi koruduk. BES’te fon yönetiminde güçlü bir performans sergileyerek, fon çeşitliliğimizi artırarak ve fon danışmanlığı hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimizin yatırımlarında uzun vadede fayda elde etmelerine odaklanıyoruz. Hayat sigortası alanında da farklı riskleri kapsayan, esnek ve yenilikçi ürünler sunarak sigortalılarımızın ve sevdiklerinin finansal sürdürülebilirliklerini sağlamak önceliğimiz. Hedefimiz liderliğimizi korumak ve büyüme performansımızı devam ettirmek.” dedi.