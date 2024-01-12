Agrotech, ihracat ve yeni satın almalarla büyüyecek

Agrotech, 2023 yılının son aylarında tamamladığı halka arz sürecinin ardından 2024 yılına yeni yatırım hamleleriyle başladı. İyi tarım uygulamalarıyla ihracatta hedef pazar Avrupa başta olmak üzere, iç pazarda da faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, “Son olarak, merkezi Hollanda’da bulunan ve Avrupa'daki zincir marketlere ürün tedarik eden bir şirketle ön görüşmelere başladık. Ayrıca Manisa’da da Türkiye’nin tarım sektöründe önde gelen ve en önemli ihracatçılarından biri olan bir şirketle de görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki aylarda hisse devir işlemlerinin tamamlanmasını hedeflediğimiz yatırımlarımızı, ihracatla büyümeye ve dış ticaret açığımıza pozitif katkı sağlaması nedeniyle oldukça önemsiyoruz. Bu satın alımlarla birlikte planlarımızı olumlu anlamda revize ederek, gelecek yıl pek çok başlıkta hedeflerimizi 10 katı kadar artırmayı amaçlıyoruz. Son dönemde yaşadığımız pandemi ve jepopolitik krizler bize gıdanın ve tarımın ne kadar hayati sektörler olduğunu bir kez daha hatırlattı. Biz de Agrotech olarak tarımı ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da tarımsal üretimin her aşamasında üreticimize destek olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

“Türkiye’nin yüzde 4’ü artık Agrotech’in ortağı”

Kasım 2023’te halka arz sürecini tamamladıklarında bireysel yatırımcıdan 2 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 7 kat talep aldıklarını ve toplamda 3 milyonu aşkın paydaşa ulaştıklarını söyleyen Keskin, “1,5 milyar TL’lik büyüklükle tamamlanan halka arzımız yatırımcının bize olan güvenini gösterdi. Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye’nin yüzde 4’ü artık Agrotech’in ortağı ve tüm yatırımcılarımızın artık dikili bir ağacı var. Biz de yatırımcılarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bilançolarımız açıklandığında gurur duyacağımız ve hedeflediklerimizin de üstüne çıktığımız bir yılı geride bıraktık. Yüzünü geleceğe dönen bir tarım şirketi olarak, atacağımız yeni adımlarla yatırımcılarımızın ilgisini 2024 yılında da koruyabileceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

“En büyük motivasyonumuz, tarımda geleceğimize sahip çıkmak”

Bugün, kapalı sera da dahil olmak üzere, yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazide 10’u aşkın meyvenin ve sebzenin üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Keskin, şunları kaydetti: “Tüm tarım arazilerimizde iyi tarım teknikleri uyguluyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana tarımsal üretimin artık bildiğimiz kodlarla yapılamayacağını ve ancak kolektif bir çabayla başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden farklı üretici gruplarıyla hayata geçirdiğimiz çalışmaların asıl fark yaratacak unsur olacağını görüyoruz. Agrotech olarak 2023 yılında attığımız adımlarla, tarım sektöründe herhangi bir şirket olmanın ötesine geçmeyi hedefledik. Şirketimizin temel prensiplerinden biri olan sürdürülebilirlik ve iyi tarım uygulamaları, bizim için gelecek nesiller adına verdiğimiz bir söz. Bu anlamda makroekonomik etkiler ne olursa olsun tarımdaki geleceğimize sahip çıkmak en büyük motivasyonumuz olacak.”

“Sözleşmeli ve sürdürülebilir tarım amiral gemimiz"

Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz ise Hollanda merkezli şirketle devam eden görüşmelerin yanı sıra Manisa’da bir şirketle de görüşmelerin sürdüğünü hatırlatarak, “Olumlu sonuçlanması halinde her iki adımın da Agrotech’in konsolide bilançosuna çok olumu yansımaları olacağını ümit ediyoruz. Yeni satın alma kararlarıyla ürün gamını artırmamızın yanı sıra ihracatımıza da katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Agrotech için sözleşmeli tarımın bir amiral gemi olduğunu belirten Demiröz, “Agrotech, 11 yıldır tarımsal teknoloji, bahçecilik ve seracılıkla uğraşan bir şirket olarak, sözleşmeli tarımla ürünü tarladan alıp pazara en iyi şartlarda sunacak donanıma sahip. Tarımsal üretime çok yönlü bakıyoruz ve üretimin öncesini ve sonrasını da kurgulayarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarımda girdilerin yüzde 60’ını gübre oluşturuyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde bitki besleme, toprak düzenleme ve bitki gelişim düzenleyicisi gibi konularda toprakla ilgili tüm sorunları çözebilecek geniş ürün portföyüne sahip Profert’in yüzde 70 hissesini satın aldık. Firmanın ürünleri Avrupa Birliği tarafından da ruhsatlanmış durumda. Bu kararla sürdürülebilir tarım için önemli bir adım attık; aynı zamanda raflara çıkmasını planladığımız tüm ürünlerimizde ülkemizin tarımsal kalkınmasına katkı sunmayı hedefledik.” dedi.

“Sözleşmeli tarım yapacağımız alanlarda sahaya ineceğiz”

Çiftçi lehine hasatta mahsuplaşmayla sözleşmeli tarıma ağırlık vererek büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Demiröz, “Girdi çiftçiye daha az maliyetle sağlanacak, ürün piyasa şartlarında satın alınacak. Çiftçinin riskini azaltıyoruz. Sözleşmeli tarım yaptığımız üreticilere sadece girdi maliyetlerini karşılama konusunda destek vermiyoruz. Ekim süreci boyunca mentorlük yaparak daha verimli bir üretim süreci oluşturuyoruz. Mart ayı sonuna kadar 200 ziraat mühendisimizle sözleşmeli tarım yapacağımız alanlarda sahaya ineceğiz ve bu sayıyı önümüzdeki dönemde artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Adıyaman Organik Nar Üreticileri Derneği’yle imzaladığımız sözleşmeyi de çok önemsiyoruz. 2024 yılında toplam 155 üreticiyle, 6 bin dekardan fazla alanda organik nar yetiştirip, nar ekşisi üretme hedefiyle yola çıktık. Burada yapacağımız organik üretimle başta Avrupa olmak üzere ABD’ye ve diğer ihracat pazarlarımıza Adıyaman narını göndereceğiz. Adıyaman örneğini kiraz ve incirde de devam ettirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

“Verimliliği artırmayı amaçlıyoruz”

Agrotech olarak tarımda yeni bir üretim anlayışını oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Demiröz, “Teknoloji tarımsal üretimimizin merkezinde yer alıyor. Bu anlamda yapay zeka destekli tarımsal üretim anlayışımız; veri analizi, sensör teknolojisi ve otomasyon gibi unsurları içeren üretimimizle verimliliği artırmayı amaçlıyoruz. Hastalık ve zararlılarla mücadelede, sulama yönetiminde ve gübrelemede kaynakları daha etkili kullanacağımız bu yöntemin yanı sıra robotik sistemli alanlarda el değmeden katma değerli üretim gerçekleştiriyoruz. Tarım sektöründe teknolojinin kullanımına örnek olacak bu faaliyetlerimizle ve ihracatımızla ihracatımıza da değer katıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Demiröz önümüzdeki dönemde üretim süreçlerine ilişkin şu hedefleri paylaştı: “Uşak, Eşme’de 15 bin kiraz ağacımız, 30 bin fidemiz; 10 bin şeftali ve nektarin ağacımız ve 10 bin ceviz ağacımız bulunuyor. Samsun’da 15 bin elma ve 7 bin armut ağacıyla üretim yapıyoruz. Balıkesir, Burhaniye’de 34 dekarlık alanda ve topraksız tarımla, Türkiye’nin ilk cam serasında ürettiğimiz domatesleri Avrupa’da pek çok ülkeye ihraç ediyoruz. 2025 yılında da Antalya’daki muz serasını cam seraya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Üretim alanında yaptığımız yatırımlarımızı depolama tarafındaki kararlarımızla da bütünleşik bir hale getiriyoruz. Mart ayında devreye alacağımız, İstanbul’daki soğuk hava depomuzla üretimde gösterdiğimiz titizliği, tedarik zincirinde de koruyoruz.”