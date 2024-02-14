Agrotech’ten 1 milyar liralık ürün alım sözleşmesi

Agrotech, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Hünnap markası çatısı altında üretilen ürünlerin alımı için sözleşme imzaladığını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konuşu ürün alım sözleşmesi 1 milyar lira değerinde.

Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şirketimiz HÜNNAP markası çatısı altında üretilen ürünlerin alımı için 1.000.000.000-TL değerinde sözleşme imzalamıştır.

Sözleşmeye kapsamında;

- AGROTECH firmaya gerekli hammadde tedariğinde bulunacak olup verilen hammadde HÜNNAP tarafından işlenip şirklerimize teslim edilecektir.

- ARGOTECH Üretilen ürünlerin alımı için HÜNNAP markalı tüm atıştırmalık çeşitleri ile suppliment eczacılık ürünlerinde 1.000.000.000 -TL (Bir milyar) değerinde alım güvencesi vermektedir.

Şirketimiz bu sözleşme kapsamında ürünlerin %100 yerli ve milli kaynaklardan üretilmesini amaçlamaktadır. Bununla beraber HÜNNAP markasının,

(i) Türkiye'de ilk ve tek Keçi Sütü ile üretilen Bebe Bisküvisi ve Maması üretmesi,

(ii) Türkiye'de birçok tedarik zincir ağına sahip olması ve

(iii) yerli ve milli kaynaklardan üretilen bebe bisküvisi,Kahvaltılık mısır gevreği ve bebe mamasının gerek iç piyasada gerekse dış piyasada yoğun talep görmesi ile beraber yukarıda bahsi geçen rakamların çok üzerinde olması hedeflenmektedir.”