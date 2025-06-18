AJet filosuna 14 adet Airbus A321neo alıyor



AJet, küresel havacılık finansman şirketlerinden Avolon ve Carlyle Aviation Partners ile 14 adet Airbus A321neo uçağı alımı için iş birliği yaptı. Paris Air Show’da imzalanan anlaşmayla yeni nesil uçaklar 2026 yılından itibaren AJet filosuna girmeye başlayacak.

Dünyanın en genç filosuna sahip olma hedefiyle yeni adımlar atan AJet, Paris Air Show’da iki önemli şirket ile anlaşma imzaladı. İmza törenine THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Küresel havacılık finansman şirketi Avolon ile 10 adet, Carlyle Aviation Partners ile ise 4 adet olmak üzere kiralanan toplam 14 yeni Airbus A321neo, AJet filosuna katılacak.





Anlaşmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Bolat, “Kısa sürede havacılığın önemli aktörlerinden birine dönüşen ve yüzde yüz iştirakimiz olan AJet'in sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda Avolon ve Carlyle Aviation Partners firmalarıyla imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde önümüzdeki 2 yıl içinde 14 adet fabrika teslim yeni nesil uçağı filomuza katacağız” dedi.

Bolat, “AJet’in genç ve çevreci filosunu güçlendirmeye yönelik attığımız bu stratejik adım, hem operasyonel verimliliği artıracak hem de yolcu memnuniyetine katkı sağlayacak. Türk Hava Yolları olarak iştiraklerimizle birlikte daha erişilebilir ve daha rekabetçi bir gelecek inşa etme kararlılığındayız” açıklamasında bulundu.



Yeni nesil Airbus A321neo uçakları, AJet’in hem operasyonel performansını hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek. Yakıt verimliliği ve düşük emisyon özellikleri sayesinde AJet, daha çevreci bir havayolu modeli sunmayı da sürdürecek.