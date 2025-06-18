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Çinli Bitcoin madencileri ABD’ye taşınıyor!

Çinli Bitcoin madencilik makinesi üreticileri ABD'de üretim üsleri kuruyorlar.

Haber Merkezi
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Çinli Bitcoin madencileri ABD’ye taşınıyor!
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Dünyanın en çok satan üç Bitcoin madencilik makinesi üreticisi, Trump'ın gümrük vergisi savaşı kripto para tedarik zincirini yeniden şekillendirirken Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim üsleri kuruyor.

Bitmain, Canaan ve MicroBT küresel madencilik teçhizatının %90'ından fazlasını inşa ediyor - esasen Bitcoin üreten sayı çıtırdatmaya adanmış bilgisayarlar. ABD'de üs kurmak bu şirketleri gümrük vergilerinden koruyabilir ancak ABD'nin Çin ile çip üretimi ve enerji güvenliği gibi çeşitli alanlarda yaşadığı güvenlik endişelerini körükleme riski taşıyor.

Kripto teknoloji sağlayıcısı Conflux Network'ün baş teknoloji sorumlusu Guang Yang, "ABD-Çin ticaret savaşı, Bitcoin’in tedarik zincirlerinde yüzeysel değil yapısal değişiklikleri tetikliyor" dedi.

Satışlar açısından üç şirketin en büyüğü olan Bitmain, Trump'ın bir ay önceki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından "stratejik bir hamle" olarak aralık ayında ABD'de madencilik teçhizatı üretimine başladı.

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