Akenerji ilk çeyrekte 108 milyon TL net kâr açıkladı

Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ’in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, enerji sektöründe kâr marjlarının dar bir aralıkta seyrettiği ilk çeyrekte 5 milyar TL satış geliri, 434 milyon TL FAVÖK ve 108 milyon TL net kâr açıkladı.

‘Finansal sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik önemli’

Akenerji CFO’su Özge Özen Aksoy, “Özellikle doğal gaz santrallerinin karşı karşıya kaldığı fiyat baskısı, geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Ayrıca geçtiğimiz yıla kıyasla daha kurak bir kış geçirdik. Bu da hidroelektrik santrallerinin verimliliğini olumsuz etkiledi. Kâr marjlarını daraltan tüm bu gelişmelere rağmen hem kaynak hem de coğrafi bakımdan çeşitlendirilmiş üretim portföyümüzü optimum verimlilikte kullanarak nakit akışımızı istikrarlı bir seviyede tuttuk. Önümüzdeki dönemde finansal sürdürülebilirliği ön planda tutarak etkin maliyet yönetimi ve operasyonel verimliliğe odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Baz yük santralleri arz güvenliği açısından önemli’

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım ise değişken piyasa koşullarına uyum sağlamanın önemine dikkat çekerek, “Enerji piyasasında geçtiğimiz yıl yoğun bir şekilde yaşanan fiyat baskısı yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Elektrik piyasasında yıllardır uygulanan tavan fiyat, baz yük santrali niteliği taşıyan doğal gaz santrallerini olumsuz etkiliyor. 5 Nisan’da elektrik santrallerine satılan doğal gazın fiyatı yüzde 25 artırılırken, elektriğin satış fiyatına uygulanan tavan fiyat ise sadece yüzde 13 yükseltildi. Bu gelişme hali hazırda dar bir kâr marjı ile çalışmakta olan doğal gaz santrallerinin kârlılığı üzerindeki baskıyı artırırken diğer kaynak tipleri ile çalışan santraller için rekabet avantajı yaratıyor” dedi ve ekledi: “Ülkemizin toplam elektrik üretimi içinde yenilenebilir kaynakların payının hızla artması baz yük santrali niteliği taşıyan doğal gaz santrallerinin önemini artırıyor. Bu santrallerin çalışmaya devam etmesi ülkemizin arz güvenliği açısından çok önemli.”